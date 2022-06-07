Правила рыболовства выведут из-под временных ограничений

Госдума приняла во втором, основном, чтении изменения закона, которые позволят более оперативно менять правила рыболовства. Регулирование промысла здесь пришлось выводить из общих рамок.

Госдума поддержала во втором чтении проект закона «О внесении изменений в федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биоресурсов» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Законопроект создает правовую основу для использования электронного промыслового журнала и электронных разрешений на вылов. Также ко второму чтению депутаты предложили поправки, которые должны решить проблему с оперативностью регулирования промысла , сообщает корреспондент Fishnews. Формулировка доработана. Предусматривается, что нормативные правовые акты, вносящие изменения в правила рыболовства и устанавливающие требования для оперативного изменения ограничений рыболовства, вступают в силу в сроки, определенные такими документами. Но не раньше чем через 10 дней после дня официального опубликования.

Законопроект снимает бюрократические барьеры, отметил председатель комитета ГД по аграрным вопросам Владимир Кашин.

Таким образом, изменения бассейновых правил рыболовства и приказы об оперативных мерах регулирования рыболовства смогут вступать в силу по мере выпуска приказов. Необходимость принятия таких положений возникла тогда, когда правила попали под действие закона об обязательных требованиях, согласно которому положения нормативно-правовых актов с требованиями для предприятий могут вступить в силу или с 1 марта, или с 1 сентября, но не раньше чем через 90 дней после дня официального опубликования.

Третье чтение законопроекта запланировано на 8 июня.

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