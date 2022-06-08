«Профессор Кагановский» привез новые сведения о минтае

НИС «Профессор Кагановский» вернулось во Владивосток из масштабной экспедиции в водах Курильских островов и Охотском море. Получены актуальные данные о минтае, сельди и других рыбах, а также о численности пополнения минтая и эффективности его нереста.

В ходе рейса были проведены траловые, ихтиопланктонные, гидрологические и гидроакустические съемки. Общая площадь исследованной акватории составила 530 тыс. кв. км, сообщили Fishnews в пресс-службе Тихоокеанского филиала ВНИРО. В этой экспедиции в состав научной группы входили студенты вузов.

Такие работы выполняются регулярно в одних и тех же районах и примерно в одинаковые сроки. Это дает полноценные представления о межгодовой динамике и структуре нектонного сообщества и как на него влияют различающиеся от года к году условия, отметили в ТИНРО.

Ледовая обстановка была в целом благоприятной для проведения исследований, практически все обследуемые акватории были очищены ото льда. Однако в мае ученых все же застал шторм в открытом море с высотой волн до 8 м.

Собранная информация будет использована при подготовке прогнозов вылова минтая, сельди и прочих объектов в Южно-Курильском районе и в Охотском море в последующие годы.

«Проведенные работы также способствуют развитию представлений о функционировании экосистем в этих районах и о возможностях долгосрочного планирования хозяйственной деятельности в их пределах», — добавили в пресс-службе.

В ближайшее время итоги рейса и оценку состояния обследованных ресурсов представят на ученом совете ТИНРО.

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