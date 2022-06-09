Реку в Магадане начали зарыблять горбушей
В реку Магаданку, протекающую через столицу Колымы, выпустили первый миллион мальков горбуши. В Охотском теруправлении Росрыболовства рассчитывают на возврат лососевого статуса реке, потерявшей рыбохозяйственное значение еще в советское время.
В середине 1960-х гг. некогда богатая горбушей река стала местом сброса промышленных стоков и городской канализации рассказали Fishnews в пресс-службе Охотского теруправления Росрыболовства. Лосось перестал нереститься в Магаданке, и ее ихтиофауна почти 40 лет была представлена исключительно трехиглой колюшкой.
В начале нулевых из-за оттока населения и изменения структуры промышленности антропогенный пресс снизился, и в реку вновь стал заходить лосось. Однако привычного хода красной рыбы на нерест жители Магадана не дождались, отметили в теруправлении.
В 2019 г. на реке сформировали рыбоводный участок, который по итогам аукциона достался в пользование компании «Дальрыбфлотпродукт». Первый миллион молоди горбуши был выпущен на РВУ 7 июня.
У предприятия большие планы на Магаданку, в том числе предполагается восстановление популяций кеты и кижуча.
Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.
Fishnews