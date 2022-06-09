Реку в Магадане начали зарыблять горбушей

В реку Магаданку, протекающую через столицу Колымы, выпустили первый миллион мальков горбуши. В Охотском теруправлении Росрыболовства рассчитывают на возврат лососевого статуса реке, потерявшей рыбохозяйственное значение еще в советское время.

В середине 1960-х гг. некогда богатая горбушей река стала местом сброса промышленных стоков и городской канализации рассказали Fishnews в пресс-службе Охотского теруправления Росрыболовства. Лосось перестал нереститься в Магаданке, и ее ихтиофауна почти 40 лет была представлена исключительно трехиглой колюшкой.

В начале нулевых из-за оттока населения и изменения структуры промышленности антропогенный пресс снизился, и в реку вновь стал заходить лосось. Однако привычного хода красной рыбы на нерест жители Магадана не дождались, отметили в теруправлении.

В 2019 г. на реке сформировали рыбоводный участок, который по итогам аукциона достался в пользование компании «Дальрыбфлотпродукт». Первый миллион молоди горбуши был выпущен на РВУ 7 июня.

У предприятия большие планы на Магаданку, в том числе предполагается восстановление популяций кеты и кижуча.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews