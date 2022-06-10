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Директор Союза независимых сетей России Иван БАБУХАДЗЕ рассказал о сотрудничестве ритейла с ВАРПЭ

Независимые сети получили доступ к минтаю

В результате сотрудничества с ВАРПЭ торговым сетям в регионах удалось наладить поставки минтая по приемлемым ценам. Это показывает, что предложенные отраслью инструменты работают, считает директор Союза независимых сетей России Иван Бабухадзе.

В ходе экспертной сессии «Рыбный рынок России: масштаб, структура, диспропорции» на форуме «Неделя российского ритейла» директор Союза независимых сетей России (СНСР) Иван Бабухадзе привел пример успешного сотрудничества ритейла и Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ). В результате удалось обеспечить поставки минтая в торговые точки по приемлемым ценам.

Инструменты по продвижению отечественной рыбопродукции на внутреннем рынке обсудили на экспертной сессии

ВАРПЭ активно участвует в деятельности рабочей группы по мониторингу поставок рыбной продукции на внутренний и внешний рынки, созданной при Росрыболовстве. На сайте ассоциации организована единая площадка по сбору информации о потребностях ритейла и предприятий HoReCa в рыбе. Как рассказали Fishnews в пресс-службе ВАРПЭ, в мае СНСР передал в ассоциацию информацию о запросах своих участников по рыбе.

По словам Ивана Бабухадзе, члены СНСР уже получили много обращений от поставщиков. У большинства региональных сетей есть собственная переработка на фабриках-кухнях, поэтому они заинтересованы в приобретении замороженной рыбы в брикетах. Часть этой рыбы напрямую поступает на полку, а часть перерабатывается на филе или другую продукцию. Суммарно 6,5 тыс. торговых точек участников союза по всей России продают около 7 тыс. тонн минтая в год — этот показатель выше, чем в среднем у федеральных сетей.

Сессия прошла в рамках форума «Неделя российского ритейла»

«Спасибо, что на совещаниях мы были услышаны, — обратился к президенту ВАРПЭ Герману Звереву глава СНСР. — Инструменты, которые мы сейчас вырабатываем, чтобы в регионах продукция продавалась и развивалась, находятся в активной проработке».

Напомним, рабочая группа под председательством руководителя Росрыболовства Ильи Шестакова действует с середины апреля и уже провела три заседания. В состав группы вошли представители отраслевых ассоциаций, рыбаков, переработчиков, торговых сетей и ресторанных операторов.

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