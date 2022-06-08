Рыба ищет пути к потребителю

В рамках Недели российского ритейла эксперты в области рыбодобычи, переработки, дистрибуции и торговых сетей обсудили, как изменилась ситуация на российском рыбном рынке, что нужно сделать, чтобы оставить рыбу доступной для потребителя, и какую помощь сектору может оказать государство.

На форуме «Неделя российского ритейла» 7 июня прошла экспертная сессия «Рыбный рынок России: масштаб, структура, диспропорции», организаторами которой выступили Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ) и Рыбный союз.

Интерес к дискуссии, которая собрала представителей всей цепочки поставок рыбной продукции — государства, рыбаков, переработчиков, дистрибуции, логистики, торговых сетей, оказался выше ожиданий — небольшой зал едва вместил всех желающих понять, как изменения в экономике отразились на поставках и потреблении рыбы в стране и какие перспективы видят непосредственные участники этого рынка. Модераторами встречи выступили президент ВАРПЭ Герман Зверев и председатель Рыбного союза Александр Панин.

Как сообщает корреспондент Fishnews, с точки зрения регулятора, ситуация в рыбной отрасли совсем не выглядит критической. Росрыболовство традиционно главной задачей считает сохранение динамики и объемов вылова и производства рыбной продукции. Здесь отставания от показателей прошлого года не наблюдается, а местами, как в случае с экспортом или аквакультурой, идет превышение.

При федеральном агентстве создана рабочая группа, которая занимается мониторингом поставок рыбной продукции на внутренний рынок и ценовых изменений. Оптовые цены на «социально значимые» виды рыб — треску, минтай, сельдь, пикшу, скумбрию — расти перестали и кое-где даже снижаются, но розничные цены с начала года повысились в среднем на 6%. «В настоящее время наличие рыбной продукции для удовлетворения внутреннего спроса является достаточным», — озвучила позицию Росрыболовства замначальника управления экономики и инвестиций Светлана Молодовская.

Более того, одним из последствий пандемии и закрытия китайских портов стало заметное увеличение отгрузки на локальный рынок самой массовой российской рыбы — минтая. По информации президента Ассоциации добытчиков минтая (АДМ) Алексея Буглака, в 2021 г. объем минтаевой продукции, отправленной в Россию, достиг 250 тыс. тонн, в этом году тенденция сохраняется — за четыре месяца зафиксирован рост на 34%. Причем быстрее всего растут поставки филе минтая, практически вытеснившего импортные аналоги. Еще один перспективный кандидат на импортозамещение — сурими, выпуск которого активно осваивают дальневосточные компании.

При этом на рынке сохраняется разрыв, признал Алексей Буглак: продукция, которую массово производят рыбопромышленные компании, чаще всего не подходит конечному потребителю. Рыбное филе, фарш и сурими — это прекрасное сырье для дальнейшей переработки, а не розницы, о чем регулярно напоминают представители рыбоперерабатывающего сектора.

Еще одно ограничение для минтая связано с отсутствием маркетинговой стратегии. Но задача раскачивать категорию — общая не только для рыбаков, но и для переработчиков и ритейла, указал глава АДМ. Герман Зверев добавил, что АДМ и ВАРПЭ планируют предусмотреть финансирование совместного проекта по продвижению рыбы. «Возьмем минтай сначала, а потом, может быть, замахнемся на что-то другое», — заявил он, добавив, что проект уже поддержал Рыбный союз, и аналогичное предложение будет направлено Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

Исполнительный директор АКОРТ Юрий Борисов также подчеркнул важность выработки общего видения участников рынка по вопросам развития сектора рыбы и морепродуктов, включая запрос на меры господдержки.

Гендиректор компании «РОК-1» Александр Старобинский выразил опасения из-за затянувшейся стагнации всего сектора рыбопеработки и, как следствие, невозможности развития ассортимента, который представлен в торговых сетях. Новые продукты и сервисы не появляются, а более молодые покупатели предпочитают иные форматы потребления рыбы и морепродуктов. Изменить ситуацию, по словам руководителя компании, можно только силами всех трех сторон — добытчиков, переработчиков и ритейла. Но если на полках магазинов по-прежнему будет лежать десяток вариантов копченой скумбрии и полсотни пресервов из сельди в масле, потребитель будет уходить всё дальше от рыбы.

Сложной остается ситуация с поставками рыбы и морепродуктов из-за рубежа. По словам гендиректора компании «АКРА» Анатолия Морозова, в первом квартале 2022 г. импорт по всем видам сократился на 12%, при этом в январе и феврале объемы держались на уровне прошлогодних. Отдельные категории просели еще сильнее: красная рыба — на 13%, пелагические виды — на 16%, белая рыба — на 20%, морепродукты — на 26%. Разорваны логистические цепочки, поставщики пока решают, продолжать ли работу с российскими покупателями, есть проблемы с платежами. Несмотря на некоторое восстановление в конце мая — начале июня, в целом по году падение объемов импорта, по прогнозам аналитиков, может составить 30%.

Не меньшие риски для сектора несет глобальный рост цен на продукты питания, включая рыбу и морепродукты. По данным Рыбного союза, подорожание рыбной продукции в январе-апреле (на 17%) сопровождалось снижением потребления (на 8%). Покупательная способность населения не растет, однако, как указали участники сессии, попытки ритейла максимально снижать цены могут нанести рынку не меньший ущерб.

По словам коммерческого директора компании «Балтийский берег» Константина Петрова, нередки ситуации, когда в тендерах на производство продукции ценовая планка снижается до уровня, который не позволяет выпускать качественный продукт. В итоге продукция, которая попадает на полку, разочаровывает покупателя, что приводит к падению спроса, а ритейлер, чтобы стимулировать продажи, пытается снизить цены еще сильнее.

«Мы неоднократно видели, как в крупнейших сетях это приводило к тому, что категория полностью умирала», — указал представитель «Балтийского берега». Такой подход может помешать и планам рыбаков выйти на внутренний рынок с сурими и другой продукцией, поскольку она будет дороже менее качественных аналогов из азиатских стран, предупредил Александр Старобинский.

Ценообразование все-таки зависит от возможностей потребителя, возразил директор Союза независимых сетей России Иван Бабухадзе. Он отметил, что структура и способы потребления рыбы в разных регионах могут сильно отличаться — за пределами крупных городов люди, в том числе молодые, менее требовательны к формату и готовы приобретать рыбу, в том числе в замороженном виде. У многих региональных сетей есть собственная переработка, фабрики-кухни, поэтому им интересно покупать сырье у рыбаков, а взаимодействие с ВАРПЭ и Рыбным союзом позволяет наладить эти поставки.

Участники дискуссии единогласно высказались за сохранение субсидий на доставку минтая с Дальнего Востока железнодорожным транспортом. Если в прошлом году объемы перевозок составили около 12 тыс. тонн, то с 1 января 2022 г. вывезено уже 70 тыс. тонн, а на прошлой неделе Минсельхоз прекратил принимать заявки в связи с исчерпанием средств.

По словам Германа Зверева, ВАРПЭ направила письмо вице-премьеру Виктории Абрамченко с просьбой выделить министерству на эти цели еще 500 млн рублей, что позволит до конца года перевезти дополнительные 70 тыс. тонн. А президент Ассоциации организаций продуктового сектора Михаил Синёв предложил развивать этот механизм и дальше, например, убрать лимиты субсидий и распространить поддержку не только на минтай, но и на сельдь и другие виды рыб.

Обсуждение проблем развития рыбного рынка планируется продолжить в сентябре на площадке пятых Международного рыбопромышленного форума и Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге.

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