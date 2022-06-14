На «Госуслугах» появятся новые возможности для рыбаков

Перечень сервисов для рыбаков, доступных через портал «Госуслуги», планируется дополнить еще тремя направлениями, включая оформление экспортных сертификатов для поставок рыбопродукции в страны ЕС.

О новых планах по расширению функционала портала «Госуслуги» для предприятий рыбной отрасли врио начальника Центра системы мониторинга рыболовства и связи (ЦСМС) Александр Михайлов рассказал в ходе обсуждения в аналитическом центре при Правительстве РФ. В качестве эксперимента через портал предлагается согласовывать деятельность, оказывающую влияние на водные биоресурсы и среду их обитания сообщается в телеграм-канале ЦСМС. Речь идет о строительстве и реконструкции капитальных объектов, внедрении новых технологических процессов и иных работах.

Кроме того, в тестовом режиме через портал планируется утверждать сертификаты для экспорта уловов и рыбной продукции в страны ЕС и оформлять разрешения на экспорт и импорт продукции из осетровых видов рыб, включая черную икру.

В этом году на «Госуслугах» уже появилась возможность для оформления электронных разрешений на вылов водных биоресурсов. Как ранее сообщал Fishnews, закон о переходе на цифровой формат разрешений, в начале июня принят Госдумой и направлен в Совет Федерации. Сейчас специалисты ЦСМС и теруправлений Росрыболовства тестируют и дорабатывают этот сервис, обещая в ближайшее время сделать его доступным для массового использования.

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