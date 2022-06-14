Магаданский порт готовят к новому формату
Правительство распорядилось расширить границы Магаданского морского порта. Власти анонсировали создание в регионе рыбопромышленного кластера.
В границы морского порта Магадан войдут дополнительные земельные участки — распоряжение о расширении подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Это создаст условия для развития перевалочных мощностей и запуска новых промышленных предприятий, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства РФ.
Предполагается, что на обновленной территории порта появится рыбопромышленный кластер. Он будет создан на базе существующего в порту рыбного терминала. Теперь здесь планируют построить перерабатывающий завод для производства полуфабрикатов и готовой продукции из рыбы.
«Также здесь будет создана современная инфраструктура для обслуживания судов и перевалки грузов. Все это будет способствовать развитию экономики региона и рыбопромышленной отрасли в целом», — заявили в пресс-службе.
В департаменте рыбного хозяйства Магаданской области отметили, что бизнес готовится наладить производство капсулированного рыбьего жира омега-3. В рамках проекта «Марина» разработана концепция строительства марины маломерных судов с понтонными причалами и другой инфраструктуры.
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