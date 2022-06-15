Претенденты на креветку могут исправить недочеты

Росрыболовство продолжает подготовку к закреплению долей квот добычи северной креветки в Баренцевом море и прилегающих районах Северного Ледовитого океана. Ведомство опубликовало информацию о замечаниях к заявкам, поступившим от желающих получить право на промысел.

Раньше северная креветка Баренцева моря осваивалась в режиме возможного вылова. С 2021 г. она переведена в список объектов рыболовства, для которых устанавливается общий допустимый улов, на нынешний год установлен ОДУ. Таким образом, для промысла предприятиям будут требоваться доли квоты.

В мае Росрыболовство принимало заявки о закреплении доли квоты добычи северной креветки в Баренцевом море и прилегающих районах Северного Ледовитого океана. Теперь, по правилам, федеральное агентство опубликовало информацию о замечаниях, которые возникли при рассмотрении обращений.

Согласно законодательству, заявитель может в течение 10 дней после размещения информации о замечаниях устранить ошибки. В противном случае долю он не получит.

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