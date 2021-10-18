Список для установления ОДУ обновили

Минсельхоз перевыпустил приказ об утверждении списка объектов, для которых устанавливается общий допустимый улов. По сравнению с прошлым перечнем внесен ряд изменений и уточнений.

Новый перечень видов водных биоресурсов, в отношении которых устанавливается общий допустимый улов, утвержден приказом Министерства сельского хозяйства от 8 сентября 2021 г. № 618. Новый документ вступит в силу с 26 октября. При этом приказ ведомства от 1 октября 2013 г. № 365 действовать перестанет.

Напомним, что общий допустимый улов используется для регулирования рыболовства. В рамках ОДУ осуществляется добыча в разных режимах — промышленного лова, рыболовства в научно-исследовательских целях и других.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в новом перечне для Северного бассейна в список «одуемых» включена северная креветка Баренцева моря. То есть на добычу этого объекта теперь потребуются квоты.

Также в список для Северного бассейна добавили краба-стригуна опилио Карского моря. Ранее этот новый объект для освоения внесли в перечень для Западно-Сибирского бассейна, но так как часть Карского моря будет отнесена к Северному бассейну, потребовалось еще одно дополнение.

Исключен из перечня «одуемых» ряд видов водных биоресурсов, занесенных в Красную книгу, — для этих редких объектов предусматривается особое регулирование. Например, озерный лосось на Северном бассейне, каспийский тюлень, в Западно-Сибирском бассейне — сибирский осетр, в Восточно-Сибирском бассейне — сибирский осетр (кроме бассейна реки Лена).

По Азово-Черноморскому бассейну из перечня квотируемых убрали рыбца, толстолобиков, плотву, густеру, леща Цимлянского водохранилища. Раки Веселовского, Усть-Манычского и Пролетарского водохранилищ в Ростовской области, Цимлянского водохранилища также больше не будут относиться к «одуемым».

На Волжско-Каспийском бассейне уточнены водные объекты Вологодской области, на которых не квотируется вылов судака: в соответствии с правилами рыболовства исключены Шекснинское водохранилище и озеро Белое.

Убрали из списка «одуемых» леща, судака, щуку Тверской области (кроме Рыбинского водохранилища), сазана и щуку Состинских озер Калмыкии.

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