В столице Дагестана возрождают рыбный порт

Реконструируемый рыбный терминал Махачкалы планируют оснастить мощностями по первичной переработке и хранению рыбы. Строительство цеха шоковой заморозки и склада-холодильника завершаются, отмечают власти республики.

Планы поэтапной реконструкции рыбного терминала в Махачкале Росрыболовство и правительство Республики Дагестан озвучили еще в 2017 г. С 2019 г. арендатор порта вкладывает средства в переоборудование. К настоящему времени объем инвестиций превысил 350 млн рублей, создано 63 новых рабочих места, сообщили Fishnews в пресс-службе республиканского кабмина.

По информации властей республики, капитально отремонтированы железнодорожные подъездные пути, административные и складские здания, проложены новые кабельные линии, подключены газовые сети, заменена трансформаторная подстанция. Также проведена очистка акватории вдоль причалов от затонувших судов, отметили в пресс-службе.

Руководство компании-арендатора рассчитывает на растущие объемы добычи кильки. В порту завершается строительство цеха шоковой заморозки рыбы мощностью до 100 тонн в сутки и склада-холодильника емкостью до 1,5 тыс. тонн. На предприятии сообщили об установке оборудования для шоковой заморозки, которое должно обеспечить первичную переработку 18 тыс. тонн рыбы.

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