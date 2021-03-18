Дагестан задумался о перспективах рыбной госпрограммы

В Дагестане рассматривают возможность подготовки региональной госпрограммы по развитию рыбохозяйственного комплекса на период с 2022 по 2025 г. Власти республики отмечают рост уловов, на повестке – стимулирование их переработки.

Добывают все больше

Поручение проработать вопрос по созданию проекта «рыбной» программы дал премьер-министр Дагестана Абдулпатах Амирханов. На заседании правительства республики он отметил, что береговая полоса протяженностью более 500 км позволяет региону развивать прибрежное рыболовство и промышленное рыбоводство в Каспийском море.

По словам заместителя руководителя Северо-Кавказского теруправления Росрыболовства Курбана Курбанова, с 2015 г. в республике растут уловы.

«В 2020 году мы преодолели рубеж в 20 тыс. тонн и выловили 22 276 тонн водных биоресурсов. С начала года выловлено уже более 14 тыс. тонн рыбы, это позволяет предположить, что будет улучшен показатель прошлого года. В 2020 году нами было выдано 241 разрешение на добычу водных биологических ресурсов, что больше на 16%, чем годом ранее», - рассказал представитель теруправления.

Врио министра природных ресурсов и экологии республики Рахман Гамидов обратил внимание, что в 2018 г. началась реконструкция рыбного терминала морского порта Махачкалы. Рыбный порт передан в долгосрочную аренду ООО «Порт-Петровск». С начала 2018 г. предприятие инвестировало в проект более 200 млн рублей, создано 50 рабочих мест, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства региона.

Глава министерства также отметил увеличение числа аквакультурных хозяйств. С 2018 г. количество предприятий аквакультуры в республике выросло с 54 до 115.

Объемы переработки хотят нарастить

Абдулпатах Амирханов подчеркнул, что организация рыбопереработки в регионе вызывает определенные опасения. «Из-за отсутствия налаженной системы производства конечной продукции республика лишается налоговых отчислений и рабочих мест, вследствие чего значительная часть улова вывозится за пределы республики для дальнейшей переработки, что является неэффективным для экономики», - заявил премьер-министр республики.

Рахман Гамидов рассказал о работе, проводимой в этой сфере. Он напомнил, что в Дагестане налажено производство консервированной кильки в томате: выпускается 90 тыс. банок в месяц. Ввиду крайне высокого спроса на продукцию планируется увеличить мощность до 500 тыс. банок в месяц.

«В перспективе вместе с организацией вылова резервных видов рыб, таких как бычок, сельдь и кефаль, планируется организация их глубокой переработки. Кроме того, в ряде небольших цехов индивидуальными предпринимателями производится копченая килька. Как правило, это малые предприятия, пусть пока и не оказывающие значительного влияния на экономику республики, но обеспечивающие занятость населения. Таким образом, общий объем создаваемых мощностей по первичной переработке рыбы на территории республики составляет около 105 тыс. тонн в год», - сообщил Рахман Гамидов.

Он добавил, что в общей сложности в рыбопереработку привлечено 1,8 млрд рублей инвестиций.

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