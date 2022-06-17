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Ситуацию со строительством рыбацких судов обсудили на сессии ПМЭФ. Фото Станислава Красильникова / ТАСС

Новострой уплывает всё дальше

Перенос сроков исполнения заказов — основная проблема при строительстве судов под инвестквоты, заявил на сессии ПМЭФ глава Росрыболовства Илья Шестаков. В ведомстве сомневаются, что верфи в этом году смогут, как планировалось, передать рыбакам еще девять судов.

Сроки

На сессии «Мировой океан и глобальные трансформации: какой флот нужен России и миру?», которая 16 июня прошла на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), руководитель Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что рыбопромысловые суда занимают порядка трети портфеля гражданских заказов на российских верфях. Это 64 рыболовных судна, строительство которых ведется с использованием механизма инвестиционных квот, и 41 краболов, который обязаны построить победители крабовых аукционов.

Среди проблем, с которыми столкнулись рыбаки при работе с российскими верфями, глава федерального агентства выделил в первую очередь сроки исполнения заказов. По его словам, задержки со сдачей судов сначала были связаны пандемией, а теперь — с невозможностью поставок того или иного оборудования.

«Из 64 судов к концу этого года должна была быть сдана приблизительно половина. Сейчас сдано шесть судов. Обещают еще девять судов сдать до конца этого года, но, наверное, вряд ли. Понятно, что весь график сдвигается вправо», — рассказал Илья Шестаков.

Руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ. Фото Виктории Ламзиной / Росконгресс

Как сообщает корреспондент Fishnews, несмотря на задержки с вводом в строй нового флота, Росрыболовство не скрывает желания как можно скорее запустить второй этап инвестквот и активно продвигает соответствующий законопроект. По расчетам ведомства, это обеспечит судостроителей заказами еще на 30 рыболовных судов и 40–50 краболовов.

«Мы хотим начать его [второй этап. — Прим. ред.] с 2023 года, но понимаем, что контракты заключить раньше, чем с 2025–2026 года, практически невозможно на такой объем, поэтому здесь тоже надо как-то спланировать», — отметил Илья Шестаков.

Проекты

По словам руководителя Росрыболовства, еще одной проблемой станет перепроектирование части судов из-за вынужденной замены оборудования. Это тоже отразится на графике строительства. В мае правительство удлинило предельные сроки реализации проектов под инвестквоты еще на два года — без санкций для рыбаков. Но в ведомстве обеспокоены, что в результате постройка судна может растянуться на восемь лет — немалый срок даже с учетом сложности заказов.

Однако, по мнению Минпромторга, участие в разработке проектов российских организаций, таких как Крыловский центр и ЦТСС, позволит максимально задействовать отечественные комплектующие при постройке судов. По словам замминистра Виктора Евтухова, ранее действовавшие правила по уровню локализации оборудования предполагали плавное импортозамещение, а сейчас этот процесс необходимо ускорить. В ближайшем будущем сотрудничество с российскими проектантами для рыбаков может стать безальтернативным.

«Мы сейчас в законе о промышленной политике такие требования закладываем, через подзаконные акты определим, в каком случае они будут обязательными, — предупредил Виктор Евтухов. — Я считаю, что они должны быть обязательными не только в том случае, если судно строится в рамках госзакупок, но даже если судно строится с привлечением каких-либо мер господдержки. Я имею в виду и квоты под киль, и лизинговые программы, и судовые утилизационные гранты, и субсидирование процентных ставок».

Заместитель министра промышленности и торговли Виктор ЕВТУХОВ. Фото Виктории Ламзиной / Росконгресс

Для ускорения строительства в министерстве предлагают традиционный рецепт: выбрать базовые проекты рыболовных судов и строить их большими сериями. «Здесь надо как-то унифицировать, чтобы было понятно, что мы строим. Не надо иметь десять разновидностей рыболовных судов. В этом нет никакой необходимости, во всём мире такого нет. Если мы унифицируем, если будет серийность, то верфи научатся работать и всё будет нормально. И выгодно будет и заказчику, и судостроителю», — пообещал представитель Минпромторга.

Перспективы

В качестве перспективных направлений развития отечественного судостроения Росрыболовство предлагает рассмотреть транспортные рефрижераторы и научно-исследовательские суда. Нехватка современного транспортного флота в ближайшие годы может стать серьезной проблемой для рыбной отрасли.

«Если мы сейчас будем вести добычу, а мы с учетом второго этапа обновим флот на основных наших бассейнах примерно на 80% по мощности, то чем мы будем доставлять уже выловленную качественную рыбу? Если мы будем доставлять ее старыми транспортами, то потеряем просто в этой холодной цепочке», — высказал мнение Илья Шестаков. Стимулировать заказы на рефрижераторные суда федеральное агентство также хочет за счет инвестиционных квот.

Планы по обновлению научно-исследовательского флота включают семь новых судов. Строительство двух из них началось в ноябре прошлого года на Невском судостроительно-судоремонтном заводе, который входит в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК). По мнению Росрыболовства, эту программу необходимо продолжать и развивать, как и другие проекты.

Сессия «Мировой океан и глобальные трансформации: какой флот нужен России и миру?» Фото Виктории Ламзиной / Росконгресс

Глава рыбного ведомства подчеркнул, что шесть судов под инвестквоты, которые были построены и переданы заказчикам, отлично показали себя на промысле, и охарактеризовал работу ОСК, как «долго, дорого, но очень качественно». В то же время он высказал удивление в связи с жалобами верфей на невыгодные финансовые условия работы с рыбопромышленными компаниями. «Вас никто не заставлял подписывать такие контракты, — подчеркнул Илья Шестаков. — Рыбаки здесь ни при чем».

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