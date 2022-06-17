Рыбопромышленники изучают возможности судоремонта

Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья проинформировала своих участников о работе Охотского судоремонтного завода. Сейчас особенно важно, чтобы бизнес был в курсе всех возможностей, отмечает президент АРПП Георгий Мартынов.

Вопросы судоремонта обсудили на заседании совета Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья. Сейчас Международные отношения перестраиваются, это отражается на экономике, и сфера ремонта рыболовного флота не стала исключением. «Мы и раньше стремились информировать наших участников о технических и технологических возможностях, предложениях по обеспечению работы предприятий — в сфере услуг, оборудования и т.д. Теперь эта задача стала нас особенно актуальной», — заявил Fishnews президент АРПП Георгий Мартынов.

На заседании совета о том, что предлагает владельцам флота Охотский судоремонтный завод, рассказал заместитель генерального директора компании Евгений Булков. ОСРЗ выполняет комплекс судоремонтных услуг, водолазные работы. «Также у нас свое конструкторское бюро», — сообщил Евгений Булков. В список услуг входит и помощь при освидетельствовании судов. Компания планирует развивать сеть представительств.

Георгий Мартынов сообщил, что планируется организовать встречи руководства Охотского судоремонтного завода и рыбопромышленных предприятий для обсуждения вариантов сотрудничества.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews