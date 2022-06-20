Сергей Митин оценил риски для краболовов

Влияние санкций на сроки и стоимость строительства краболовных судов обсуждалось во время визита на «Красное Сормово» члена Совета Федерации Сергея Митина. Сенатор подчеркнул, что ход выполнения заказов от рыбаков останется на контроле у парламента.

Нижегородский судостроительный завод «Красное Сормово» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) посетила делегация во главе с первым зампредседателя комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергеем Митиным. Ее участники осмотрели производственные площадки, на которых ведется строительство пяти краболовных судов по заказу Северо-Западного рыбопромышленного консорциума.

В рамках рабочего совещания Сергей Митин обсудил с руководством завода основные проблемы, с которыми сталкивается предприятие из-за санкционного давления, и перспективы выполнения рыбацких заказов в установленные контрактами сроки, сообщили Fishnews в пресс-службе Совета Федерации. По словам сенатора, парламентский контроль за строительством судов рыбопромыслового флота в рамках первого этапа программы инвестиционных квот будет продолжен.

Участники совещания обратили внимание на возможность увеличения сроков реализации инвестпроектов по строительству судов для добычи крабов. Задержки могут быть связаны с изменением логистических цепочек поставок судового оборудования, а также поиском вариантов его импортозамещения или локализации производства комплектующих на территории России.

Судостроители также поддержали ряд предложений членов СФ, в том числе о продлении сроков погашения кредитов, выданных на строительство судов рыбопромыслового флота, и об использовании действующих механизмов льготного кредитования с полным возмещением ключевой ставки уполномоченным банкам.

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