21 мая 2020 года

Судостроители начали работу над серией краболовов для СЗРК

На нижегородской верфи «Красное Сормово» прошла церемония закладки серии из пяти краболовных судов для Северо-Западного рыбопромышленного консорциума. По условиям крабовых аукционов, на строительство отведено пять лет.

В цехах завода «Красное Сормово» 20 мая заложили кили сразу пяти краболовных судов проекта КСП01. Заказчиками выступили компании «Альфа-Трейд», «Карапакс», «Фростер» и «Эта-Трейд», входящие в состав Северо-Западного рыбопромышленного консорциума (СЗРК).

Серия 62-метровых краболовов – непростой с технологической точки зрения проект и амбициозная задача для «Красного Сормово» (входит в ОСК), признал генеральный директор завода Михаил Першин, но выразил уверенность, что судостроители справятся с заказом. Флот предназначается для промысла краба на глубинах от 20 до 400 м и производства продукции – варено-мороженых крабовых конечностей – прямо в море.

Представители заказчиков и проектантов из-за ситуации с коронавирусом смогли принять участие в церемонии только по видеосвязи. По словам исполнительного директора СЗРК Сергея Несветова, завод «Красное Сормово» пользуется репутацией одного из лучших российских судостроительных предприятий, хотя до этого промысловый флот на нем не строили никогда.

«При строительстве краболовов есть свои нюансы, специфические работы, которые требуют определенных знаний и опыта. Этого у завода, конечно, нет, зато такой опыт есть у нашей команды. Мы недавно построили аналогичный краболов с турецкими коллегами, и у нас уже имеется большая часть проектной документации судна, которая может быть использована на «Красном Сормово». Думаю, что в сотрудничестве со специалистами из Нижнего Новгорода мы этот проект одолеем», – рассказал Fishnews Сергей Несветов.

По его словам, цена строительства на российской верфи получится на 20-25% дороже, чем в Турции. Общая стоимость проекта оценивается примерно в 160 млн евро. «Основное оборудование на серийных краболовах будет такое же, как на нашем головном судне «Зенит», которое уже несколько дней работает на промысле и показывает вылов. Мы не будем менять поставщиков, потому что приняли принципиальное решение выбрать лучшее из того, что есть на сегодняшний день. Думаю, это будут самые эффективные краболовные суда не только в России, но и в мире», – отметил представитель СЗРК.

Напомним, по итогам прошлогодних крабовых аукционов победители торгов обязаны в течение пяти лет построить новые суда для промысла краба. «Суда будут строиться не параллельно, а с небольшим временным разрывом относительно друг друга. Первый краболов мы должны получить в 2023 году, последний – в сентябре 2024 года», – уточнил Сергей Несветов.

Такие сроки оставляют рыбакам совсем небольшой запас времени в случае задержек со строительством, с которыми столкнулись, к примеру, компании-участники программы инвестиционных квот.

«К сожалению, в нормативных документах не предусмотрено никакого продления, даже если это связано с объективными причинами. На мой взгляд, это неправильно, потому что мы опять становимся заложниками обстоятельств, которые могут совершенно не зависеть от нас как заказчиков. Будем продолжать работу с государством, убеждать правительство и Росрыболовство, что необходимо предусмотреть возможность переноса сроков, если они срываются не по вине рыбаков», – подчеркнул исполнительный директор СЗРК.

Fishnews

Фотографии предоставлены пресс-службой завода «Красное Сормово»

