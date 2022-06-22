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Добровольцы из Русской рыбопромышленной компании и ГК «Русский краб» вышли на уборку пляжа бухты Щитовой. Фото пресс-службы РРПК

РРПК и «Русский краб» дали старт летним береговым субботникам

Более 60 добровольцев из Русской рыбопромышленной компании и ГК «Русский краб» вышли на уборку пляжа бухты Щитовой во Владивостоке. Это мероприятие в рамках проекта «Чистый берег» открыло сезон регулярных волонтерских выездов на Щитовую.

Участники субботника очистили несколько километров береговой линии и придорожной береговой полосы, а также разместили агитационные стенды, призывающие бережно относиться к окружающей среде. Всего собрано более 100 мешков мусора. Организаторы рассортировали его на стекло, пластиковые и твердые бытовые отходы. Основная часть была отправлена на вторичную переработку, твердые бытовые отходы вывезли на мусоросжигающий завод для утилизации.

Всего собрали более 100 мешков мусора

Экология моря начинается на берегу, считают инициаторы акции из РРПК и «Русского краба». Старт уборкам Щитовой был дан в 2020 г., а этом сезоне акция приобрела более широкий масштаб — к ней присоединяются новые организации и компании. Это дает возможность сделать выезды системными и задействовать в них больше неравнодушных людей, рассказали Fishnews в пресс-службе Русской рыбопромышленной компании

«Цель нашего «Чистого берега» — привлечь внимание всех людей Владивостока, нашей общественности к проблеме экологии, донести мысль, что нужно сохранять природу нашего края. Нужно не словами, а своими руками, своими делами показывать, что красота того, что нас окружает, зависит от нас», — подчеркнула генеральный директор РРПК Ольга Наумова.

На берегу разместили агитационные стенды, призывающие бережно относиться к окружающей среде

«Команда ГК «Русский краб» всегда активно поддерживает экологические инициативы. Сегодня многие наши сотрудники приехали на уборку с детьми и это очень правильно — пример родителей и непосредственное участие наилучшим образом воспитывают ответственное отношение к природе, учат снижать личный экослед», — отметил генеральный директор группы компаний Александр Сапожников.

Экологическое воспитание — особое направление, в котором инициаторы проекта «Чистый берег» видят возможности для развития. РРПК и «Русский краб» учредили грант для учеников двух школ Владивостока, расположенных в районе Щитовой. На средства гранта ребята смогут реализовать свои природоохранные инициативы.

Цель программы экопросвещения — содействие в решении природоохранных проблем региона через повышение экологической культуры школьников, выявление и поддержку соответствующих инициатив. Сохранение экосистемы моря и прибрежной территории — в числе приоритетов Русской рыбопромышленной компании и «Русского краба», обратили внимание организаторы проекта.

В уборке пляжа приняли участие свыше 60 человек

В 2022 г. в рамках проекта «Чистый берег» запланирован комплекс мероприятий по защите окружающей среды и экологическому просвещению. Уборка прибрежной территории будет проходить ежемесячно до конца пляжного сезона. Планируется вести мониторинг всей цепочки переработки собранного мусора — от момента сортировки, вывоза и до вторичной переработки.

Фотографии пресс-службы Русской рыбопромышленной компании.

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