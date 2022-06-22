РРПК и «Русский краб» дали старт летним береговым субботникам

Более 60 добровольцев из Русской рыбопромышленной компании и ГК «Русский краб» вышли на уборку пляжа бухты Щитовой во Владивостоке. Это мероприятие в рамках проекта «Чистый берег» открыло сезон регулярных волонтерских выездов на Щитовую.

Участники субботника очистили несколько километров береговой линии и придорожной береговой полосы, а также разместили агитационные стенды, призывающие бережно относиться к окружающей среде. Всего собрано более 100 мешков мусора. Организаторы рассортировали его на стекло, пластиковые и твердые бытовые отходы. Основная часть была отправлена на вторичную переработку, твердые бытовые отходы вывезли на мусоросжигающий завод для утилизации.

Экология моря начинается на берегу, считают инициаторы акции из РРПК и «Русского краба». Старт уборкам Щитовой был дан в 2020 г., а этом сезоне акция приобрела более широкий масштаб — к ней присоединяются новые организации и компании. Это дает возможность сделать выезды системными и задействовать в них больше неравнодушных людей, рассказали Fishnews в пресс-службе Русской рыбопромышленной компании

«Цель нашего «Чистого берега» — привлечь внимание всех людей Владивостока, нашей общественности к проблеме экологии, донести мысль, что нужно сохранять природу нашего края. Нужно не словами, а своими руками, своими делами показывать, что красота того, что нас окружает, зависит от нас», — подчеркнула генеральный директор РРПК Ольга Наумова.

«Команда ГК «Русский краб» всегда активно поддерживает экологические инициативы. Сегодня многие наши сотрудники приехали на уборку с детьми и это очень правильно — пример родителей и непосредственное участие наилучшим образом воспитывают ответственное отношение к природе, учат снижать личный экослед», — отметил генеральный директор группы компаний Александр Сапожников.

Экологическое воспитание — особое направление, в котором инициаторы проекта «Чистый берег» видят возможности для развития. РРПК и «Русский краб» учредили грант для учеников двух школ Владивостока, расположенных в районе Щитовой. На средства гранта ребята смогут реализовать свои природоохранные инициативы.

Цель программы экопросвещения — содействие в решении природоохранных проблем региона через повышение экологической культуры школьников, выявление и поддержку соответствующих инициатив. Сохранение экосистемы моря и прибрежной территории — в числе приоритетов Русской рыбопромышленной компании и «Русского краба», обратили внимание организаторы проекта.

В 2022 г. в рамках проекта «Чистый берег» запланирован комплекс мероприятий по защите окружающей среды и экологическому просвещению. Уборка прибрежной территории будет проходить ежемесячно до конца пляжного сезона. Планируется вести мониторинг всей цепочки переработки собранного мусора — от момента сортировки, вывоза и до вторичной переработки.

Фотографии пресс-службы Русской рыбопромышленной компании.

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