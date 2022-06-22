Росрыболовство: Лососевая путина стартовала успешно

К 21 июня российский вылов тихоокеанских лососей превысил 8,26 тыс. тонн — это втрое больше прошлогоднего показателя и в 2,4 раза выше уровня 2020 г., подчеркнули в Федеральном агентстве по рыболовству.

«Красная» путина началась на Дальнем Востоке 1 июня. В последние годы основную долю в общем вылове тихоокеанских лососей обеспечивает Камчатский край, обратили внимание в Росрыболовстве. К 21 июня в регионе добыто более 8 тыс. тонн. Это в три раза больше показателя на отчетную дату 2021 г. и в 2,8 раза выше уровня 2020 г., рассказали Fishnews в пресс-службе ведомства.

ФАР также отметило успешное начало промысла в Хабаровском крае — 72,5 тонны, на Чукотке — 3,6 тонны.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews