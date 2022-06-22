Сергей Рябченко: Прибрежное рыболовство для нас — важнейший вопрос

Прибрежное рыболовство в результате различных изменений оказалось в уязвимом положении, считает президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко. Он отметил, что объединение считает эту тему для себя одной из ключевых.

За последние годы по прибрежному рыболовству было нанесено два удара, считает президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края (АПРОХК) Сергей Рябченко.

Первым из таких ударов было введение единого промыслового пространства: с 2019 г. уже не было разделения на прибрежные и промышленные квоты, полагает руководитель объединения Хабаровского края.

«При распределении квот перестало использоваться разделение подзоны Приморье на район к северу от мыса Золотой (это Хабаровский край) и район к югу от него (это Приморский край). Исторически сложилось, что в нашем регионе объекты были «неодуемые», а в Приморском крае — «одуемые». И объединение подзоны сыграло злую шутку с предприятиями Хабаровского края: они потеряли объемы. Хорошо, что ассоциация добилась для наших рыбаков возможности продолжать промысел морской капусты: была предусмотрена добыча ламинарии сахарины к северу от мыса Золотой. Традиционно осваивается 350-400 тонн. Предприятия выпускают БАДы, консервы, кулинарную продукцию», — рассказал Сергей Рябченко в интервью журналу «Fishnews — Новости рыболовства».

Руководитель АПРОХК отметил, что уже ставил вопрос о возвращении к разделению подзоны Приморье, но тема непростая. «То же самое — по Северо-Охотоморской подзоне. Получается, что, несмотря на протяженную акваторию, добывать ничего нормально не можем», — добавил он.

Вторым ударом по прибрежному рыболовству президент краевой ассоциации назвал внедрение инвестиционных квот и аукционов. «У нас крайне отрицательное отношение как к проведению первого этапа, так и к планируемому второму раунду: в нашу ассоциацию входят предприятия малого и среднего предпринимательства — они в результате этих изменений только несут потери», — подчеркнул Сергей Рябченко.

Преференции нужно создавать не только для крупных холдингов, имеющих возможность заключать договоры на миллиардные программы, уверен руководитель АПРОХК.

В результате предложенных реформ, считает он, предприятия малого и среднего бизнеса вынуждены будут уйти в никуда. Здесь нужно продумывать возможные меры сохранения производств. «Так что предложения по сохранению прибрежного рыбопромышленного комплекса готовить точно продолжим. Для нас это важный вопрос», — резюмировал президент объединения.

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