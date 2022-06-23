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Тему закрепления права на вылов поднял член Совета Федерации от Магаданской области Анатолий ШИРОКОВ

В Совете Федерации предложили вернуться к теме договоров на участки

Сенатор от Магаданской области Анатолий Широков призвал Минсельхоз обратиться к идее продления договоров на рыболовные участки для добросовестных пользователей без торгов.

Тему закрепления права на вылов член Совета Федерации от Магаданской области Анатолий Широков поднял на заседании палаты 22 июня. Сенаторы в этот день рассматривали законопроект об электронном промысловом журнале и правилах рыболовства, сообщает корреспондент Fishnews.

Парламентарий заявил, что хотел бы обратить внимание представителя Минсельхоза на поправку, которая внесена группой сенаторов в проект федерального закона о рыболовстве и сохранении водных биоресурсов.

«Она говорит о том, что рыболовные компании, добросовестно выполнившие свои обязательства по заключенным договорам пользования рыболовными участками для промышленного рыболовства, могут перезаключить договор на те же участки на новый срок без проведения торгов», — обрисовал суть предложения Анатолий Широков.

Он сослался на то, что такое продление единодушно поддерживают дальневосточные губернаторы и рыбацкое сообщество.

Только на Камчатке и в Магаданской области, по словам Анатолия Широкова, за последние 13 лет рыбодобытчики инвестировали около 100 млрд рублей. «Поэтому добросовестные компании вправе рассчитывать на продолжение работы на освоенных участках по историческому принцип», — сказал член СФ.

Сумма, которую рыбаки готовы заплатить за переоформление участков, заявил он, по экспертным оценкам может быть больше средств, которые будут получены при проведении конкурсов.

Минсельхоз, по словам сенатора, молчит, между тем поддержка ведомства позволила бы «реализовать эту инициативу, основанную не только на позиции региональных правительств и профессионального сообщества, но и поддержанную профильными комитетами Совета Федерации».

«Обращаемся к министерству с просьбой вернуться к данному вопросу и дать положительное заключение на нашу поправку», — резюмировал Анатолий Широков.

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