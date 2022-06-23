Правительство считает важным подождать с маркировкой

Кабмин внес в Государственную думу законопроект об освобождении товаров, подлежащих обязательной цифровой маркировке, от требования по маркированию до конца года. Правительство предложило такое решение в связи с «экстраординарным характером текущей политической и экономической ситуации».

Цифровая маркировка поэтапно вводится по разным категориям товаров, и для некоторых групп продукции уже стала обязательной. Однако в нынешних условиях правительство заявило о необходимости притормозить с дополнительными требованиями к бизнесу. Соответствующий законопроект — «О внесении изменений в статью 8 федерального закона «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» — кабмин передал на рассмотрение депутатам.

Предлагается наделить правительство РФ правом устанавливать порядок ввода в оборот, оборота и вывода из него товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в отдельных случаях без нанесения кодов. При этом хозяйствующие субъекты освобождаются от предусмотренной сейчас ответственности. Таким правом, согласно законопроекту, кабмин будет наделен до конца года, сообщает корреспондент Fishnews.

В пояснительной записке говорится, что изменения подготовлены в рамках плана по поддержке экономики в условиях внешних санкций. Отмечено, что в нынешней ситуации создается дополнительная финансовая и административная нагрузка на всех участников оборота товаров, подлежащих маркировке средствами идентификации, и это может привести к тому, что предприятия временно не смогут выполнять требования.

В случае принятия федеральный закон вступит в силу со дня официального опубликования. Такой срок предусмотрен в связи с необходимостью скорейшей поддержки участников оборота товаров, указали разработчики проекта.

В апреле группа парламентариев выступила с законодательной инициативой о приостановке цифровой маркировки товаров. «Федеральным законом фактически предлагается объявить мораторий до 31 декабря 2027 года на обязательную маркировку товаров», — говорится в пояснительной записке к этому законопроекту.

Предложение по переходу на цифровую маркировку вызвало большой резонанс в рыбной отрасли. Представители бизнес-сообщества указывали на риски таких нововведений для производителей и рынка.

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