Законодатели считают важным притормозить с маркировкой

Парламентарии предложили установить до конца 2027 г. мораторий на внедрение цифровой маркировки товаров. По оценкам бизнеса, ощутимые результаты от введения системы получили только компании, занятые в производстве оборудования и программного обеспечения для этого процесса, говорится в пояснительной записке.

Законопроект «О приостановлении действия пунктов 3.1-3.5 части 1 статьи 5 Федерального закона «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» опубликован в базе Госдумы.

Как сообщает корреспондент Fishnews, разработчики поправок предлагают до конца 2027 г. приостановить действие пунктов закона по полномочиям правительства в сфере регулирования цифровой маркировки товаров. Например, считают законодатели, нужно заморозить утверждение перечня товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации.

Действие закона предложено распространить на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 г.

«Федеральным законом фактически предлагается объявить мораторий до 31 декабря 2027 года на обязательную маркировку товаров», — говорится в пояснительной записке к проекту изменений.

В условиях экономических санкций внедрение маркировки представляется не только нецелесообразным, но и вредным для бизнеса, отметили авторы поправок.

«Последствиями внедрения системы обязательной маркировки товаров предприниматели называют значительно ухудшающееся финансовое положение производственных предприятий, а также вынужденное повышение отпускных цен на продукцию», — сказано в пояснительной записке.

Разработчики поправок обратили внимание на то, что маркировка не единственный инструмент борьбы с нелегальным оборотом продукции.

В 2022 г. предполагалось начать эксперимент по цифровой маркировке рыбных товаров, бизнес-сообщество указывало на риски таких изменений для производителей и рынка. Минпромторг сообщил о решении отложить начало тестирования на 2023 г. В объединении переработчиков — Рыбном союзе — назвали такой шаг логичным и важным.

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