Пангасиус Вьетнама берет реванш

Общая стоимость экспорта вьетнамского пангасиуса с начала года достигла 1,4 млрд долларов. Это на 90% больше, чем за аналогичный период 2021 г.

Данные Вьетнамской ассоциации экспортеров и производителей морепродуктов (VASEP), приводит информагентство Vietnam Plus. Отраслевое объединение отмечает, что в первой половине года предприятия, занимающиеся переработкой пангасиуса, работали на пике производственных возможностей для выполнения зарубежных заказов.

Рост был зафиксирован по всем 117 экспортным рынкам. Тремя главными направлениями поставок вьетнамского пангасиуса остаются США, Китай и Гонконг (его ассоциация выделила как отдельный рынок), сообщает корреспондент Fishnews.

По данным VASEP, особенно выросли продажи в КНР (на 124%) и Соединенные Штаты (на 131%), а также в страны, включенные во Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о Транстихоокеанском партнерстве (CPTPP). Это, например, Мексика (+71%), Канада (+86%), Австралия (+19%) и Япония (+64%).

Если тренды сохранятся, то общая стоимость экспорта вьетнамского пангасиуса по итогам года может достичь 2,6 млрд долларов, считают в отраслевом объединении.

Показатели проанализировало акционерное общество BIDV Securities Company (BSC) — дочерняя компания BIDV, Коммерческого акционерного банка инвестиций и развития Вьетнама. Специалисты пришли к выводу: после двухлетнего спада, вызванного пандемией коронавируса, сектор производства и переработки пангасиуса в республике входит в новый цикл роста в 2022 г.

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