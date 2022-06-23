Камчатка ударными темпами избавляется от затонувшего флота

По данным краевых властей, в очистке акваторий от затонувшего флота Камчатка стала лидером среди регионов Дальнего Востока. В крае уже удалено 26 судов, ведется работа еще по 11.

О реализации проекта «Генеральная уборка Авачинской бухты» рассказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов, сообщили Fishnews в пресс-службе регионального правительства.

«Камчатский край – это лидер среди всех регионов Дальнего Востока по подъему и удалению затонувших судов, мы уже удалили 26 судов, 11 — в процессе удаления — это в семь раз больше, чем у любого другого субъекта ДФО, и кратно больше чем тот объем, который за все предшествующие годы был реализован. Большая работа предстоит, еще надо поднять 49 судов, но, по крайней мере, она уже обозримая и не выглядит невозможной», — отметил Владимир Солодов.

Ранее в интервью Fishnews глава региона рассказал, что информация об очистке акватории открыта для всех. На сайте правительства Камчатки есть специальный раздел, где постоянно обновляется информация о подъеме затонувших судов.

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