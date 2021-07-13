Жители Камчатки смогут проследить за подъемом «подводного флота»
На сайте правительства Камчатского края появился интерактивный раздел с информацией об очистке Авачинской бухты от брошенных судов. Также с середины июля в тестовом режиме регионе запустит систему экомониторинга с данными о состоянии воды, воздуха, почвы.
Как идет уборка Авачинской бухты
Информация о судах, от которых необходимо очистить акваторию Авачинской бухты, размещена на сайте правительства Камчатского края в разделе «Генеральная уборка».
«Список состоит из четырех разделов. Зеленым цветом отмечены удаленные суда, их порядка 19. 25 судов, отмеченных желтым цветом, находятся в процессе удаления. 10 судов не мешают судоходству, они будут удаляться либо в последнюю очередь, либо посредством задействования заинтересованных предпринимателей. Можно кликнуть на гиперссылку и увидеть место размещения судна и информацию о нем», – прокомментировал заместитель председателя правительства региона Сергей Миронов.
Он отметил, что эта информация будет полезна предпринимателям, которые заинтересованы в подъеме судов.
Напомним, что вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила администрациям регионов вместе с Минтрансом, Минприроды и Минфином создать единую базу затопленных кораблей с информацией о характеристиках объектов, собственниках и планами по утилизации.
Кроме того, профильные ведомства должны создать единую базу наиболее эффективных решений по утилизации судов. Цель – оптимизация расходов бюджета и распространение лучшего опыта на разные территории.
Как чувствует себя природа
С 15 июля в Камчатском крае должна заработать система экологического мониторинга. Сначала она будет действовать в тестовом режиме.
В системе будет собираться информация о состоянии воздуха, воды и почвы, подкрепленные лабораторными данными. «Также с помощью портала «Камчатка в порядке» будут поступать сигналы от горожан. Такая информация будет оперативно обрабатываться», – рассказали Fishnews в пресс-службе краевого правительства.
Систему экологического мониторинга в регионе решено было создать после катастрофы с гибелью морских животных в Авачинском заливе.
Камчатский край станет пилотным регионом для внедрения экологического мониторинга – затем опыт планируется распространить на всю страну.
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