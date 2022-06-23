Проблемные водоемы Дагестана почистили от песка и ила

В Республике Дагестан на Аракумских и Нижне-Терских нерестово-выростных водоемах во втором квартале провели рыбохозяйственную мелиорацию. Цель этих работ — улучшение естественного воспроизводства в стратегических для нереста акваториях.

Мелиорацию в рамках госзадания выполнили Мехтебский и Дагестанский рыбоводные заводы, сообщили Fishnews в пресс-службе Главрыбвода. Объем выполненных работ — 373 тыс. кубометров.

Специалисты расчистили и углубили водопроводящие и сбросные каналы экскаватором от заиливания, наносов песка и грунта. Также за счет внебюджетных средств проведен капитальный ремонт водозаборного шлюза на Сиражудиновском канале и шлюза на Третьем рыбоходном канале.

Состояние Аракумских и Нижне-Терских водоемов препятствует развитию аквакультуры в Дагестане, отметили в Главрыбводе. Так, во время паводка на реке Терек в 2016 г. произошло заиление каналов, из-за чего возникла угроза полного высыхания нерестово-выростных водоемов. В 2019 г. учреждение начало работы по расчистке.

По информации Главрыбвода, Аракумские и Нижне-Терские водоемы имеют двойное значение: как нерестово-выростные водоемы и водоемы для промышленного лова рыбы. Отмечено, что эти водные объекты стратегически значимы как источник сохранения и пополнения видового разнообразия сырьевой базы и в целом экосистемы Северного Каспия в границах Дагестана.

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