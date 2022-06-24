Новости
Заседание Госкомиссии по вопросам развития Арктики. Фото пресс-службы полпредства

Арктическая госкоммисия рассмотрела вопросы судостроения и Севморпути

Вице-премьер — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев провел заседание Госкомиссии по вопросам развития Арктики. Обсудили, в частности, модернизацию верфей, развитие транспортных коридоров с использованием Северного морского пути.

Флот для северного коридора

Как доложил статс-секретарь — заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов, планом развития инфраструктуры Северного морского пути предусмотрено строительство 37 единиц флота (8 ледоколов, 16 аварийно-спасательных и 13 гидрографических судов), включая ледоколы проекта 22220 и проекта «Лидер». Два из них — ледоколы «Арктика» и «Сибирь» — уже построены и работают на трассе Севморпути. В ноябре планируется сдача серийного универсального атомного ледокола «Урал».

По информации госкорпорации «Росатом», для обеспечения устойчивой эксплуатации СМП необходимо предусмотреть строительство дополнительно 6 ледоколов, а также 16 аварийно-спасательных судов и судна атомного технологического обслуживания. Кроме того, для реализации арктических инвестпроектов запланирована постройка еще 32 транспортных судов ледового класса, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства РФ.

Поддержка верфей

Минпромторг представил предложения по содействию предприятиям судостроения и судоремонта. Прорабатываются меры господдержки не только с помощью госпрограмм, но и на основе других механизмов. Например, по линии Фонда развития промышленности выдается льготный заем на реализацию инвестпроектов, целью которых является в том числе развитие производственных мощностей предприятий.

Минпромторгом внесено предложение по разработке пилотного проекта по установлению нулевой ставки НДС на услуги по гражданскому судоремонту для предприятий Дальнего Востока и Арктики. Одно из условий пилота: верфи должны выполнить встречные обязательства по сохранению численности работников и модернизации своих мощностей.

Из АТР — в Европу

На заседании обсудили также развитие существующих и формирование новых транспортных коридоров с использованием Северного морского пути. Как напомнил Юрий Трутнев, сейчас продолжается работа по развитию международного транспортного коридора «Европа — Арктика — Азия», который свяжет Белоруссию, Калининград, Санкт-Петербург и Мурманск с Петропавловском-Камчатским и странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Транспортная стратегия РФ до 2030 г. предполагает комплексное развитие морского, внутреннего водного и железнодорожного транспорта Арктической зоны России, а также модернизацию портов Мурманск, Архангельск, Индига, Диксон, Певек, Сабетта, Дудинка и Тикси.

Заместитель министра транспорта Александр Пошивай рассказал, что в акватории Северного морского пути создаются морские терминалы для обработки грузов крупных инвестиционных проектов.

На заседании отметили: объем грузоперевозок по Севморпути в 2021 г. составил около 34,9 млн тонн — почти на 2 млн тонн больше, чем в предыдущем году. По предварительным оценкам, грузопоток по СМП за первую половину 2022 г. может вырасти на 5–7% по отношению к аналогичному периоду 2021 г. К 2024 г. планируется создать инфраструктуру для увеличения грузопотока до 80 млн тонн и повышения суммарной мощности портов на Северном морском пути до 83 млн тонн, рассказали в пресс-службе.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

  • Заседание Госкомиссии по вопросам развития Арктики. Фото пресс-службы полпредства
  • Вице-премьер — полпред президента в ДФО Юрий ТРУТНЕВ. Фото пресс-службы полпредства
    • Задать вопрос редакции
    НазадМетки: дальний востоккалининградмурманскправительствосудостроение
    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30

    Опрос

    Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

    От первого лица

    Первый зампред Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей МИТИН

    Член Совета Федерации

    Сергей МИТИН

    Для развития отрасли заложен мощный фундамент

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству

    Илья ШЕСТАКОВ

    Рыбаки исполняют свои обязательства и ловят рыбу

    Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства региона

    Губернатор Камчатского края

    Владимир СОЛОДОВ

    Сохранить экологию Камчатки поможет комплексная программа

    Все материалы

    Интервью

    Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей РЯБЧЕНКО

    Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края

    Сергей РЯБЧЕНКО

    Прибрежное рыболовство для нас — важнейший вопрос

    Председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры Роман ВИТЯЗЕВ

    Председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры

    Роман ВИТЯЗЕВ

    Марикультуре требуется точечная настройка

    Президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей БУГЛАК. Фото пресс-службы АДМ

    Президент Ассоциации добытчиков минтая

    Алексей БУГЛАК

    Российская минтаевая индустрия проходит новую проверку на прочность

    Генеральный директор компании «Нерей» Андрей ЗАБУГА

    Генеральный директор компании «Нерей»

    Андрей ЗАБУГА

    Дорогие кредиты сковали товарооборот на рыбном рынке

    Все интервью

    Личное мнение

    Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий МАРТЫНОВ

    Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

    Георгий МАРТЫНОВ

    Такой активности по строительству холодильников мы не видели уже давно

    Директор отдела продаж компании «Нерей» Наталья АЛЕКСАНДРОВСКАЯ

    Директор отдела продаж компании «Нерей»

    Наталья АЛЕКСАНДРОВСКАЯ

    Накормить рыбой конечного потребителя — наша цель

    Все материалы

    Крупным планом

    Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий Seafood Expo Russia пройдут в пятый раз и станут самыми масштабными за свою историю

    Seafood Expo Russia 2022: ловим — упаковываем — везем — продаем

    Нужен ли рыбной отрасли порог освоения квот?

    Нужен ли рыбной отрасли порог освоения квот?

    Рыбный промысел на Дальнем Востоке. Фото предоставлено компанией «Океанрыбфлот»

    Антикризисный пакет для рыбной отрасли: что выполнено?

    Красивый вид с заброшенного карьера. К сожалению, внизу свалка

    Тайга народная. Часть 3

    События

    Символическим ударом в рынду новый холодильник открыл генеральный директор ОАО «Владморрыбпорт» Александр ШЕВЧЕНКО

    Мощности Владморрыбпорта пополнились новым холодильником

    Спасатель «Справедливый». Фото предоставлено пресс-службой Дальневосточного ЭО АСР

    Вахта спасения

    Все события

    Продвигая рыбу

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2022 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.