Арктическая госкоммисия рассмотрела вопросы судостроения и Севморпути

Вице-премьер — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев провел заседание Госкомиссии по вопросам развития Арктики. Обсудили, в частности, модернизацию верфей, развитие транспортных коридоров с использованием Северного морского пути.

Флот для северного коридора

Как доложил статс-секретарь — заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов, планом развития инфраструктуры Северного морского пути предусмотрено строительство 37 единиц флота (8 ледоколов, 16 аварийно-спасательных и 13 гидрографических судов), включая ледоколы проекта 22220 и проекта «Лидер». Два из них — ледоколы «Арктика» и «Сибирь» — уже построены и работают на трассе Севморпути. В ноябре планируется сдача серийного универсального атомного ледокола «Урал».

По информации госкорпорации «Росатом», для обеспечения устойчивой эксплуатации СМП необходимо предусмотреть строительство дополнительно 6 ледоколов, а также 16 аварийно-спасательных судов и судна атомного технологического обслуживания. Кроме того, для реализации арктических инвестпроектов запланирована постройка еще 32 транспортных судов ледового класса, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства РФ.

Поддержка верфей

Минпромторг представил предложения по содействию предприятиям судостроения и судоремонта. Прорабатываются меры господдержки не только с помощью госпрограмм, но и на основе других механизмов. Например, по линии Фонда развития промышленности выдается льготный заем на реализацию инвестпроектов, целью которых является в том числе развитие производственных мощностей предприятий.

Минпромторгом внесено предложение по разработке пилотного проекта по установлению нулевой ставки НДС на услуги по гражданскому судоремонту для предприятий Дальнего Востока и Арктики. Одно из условий пилота: верфи должны выполнить встречные обязательства по сохранению численности работников и модернизации своих мощностей.

Из АТР — в Европу

На заседании обсудили также развитие существующих и формирование новых транспортных коридоров с использованием Северного морского пути. Как напомнил Юрий Трутнев, сейчас продолжается работа по развитию международного транспортного коридора «Европа — Арктика — Азия», который свяжет Белоруссию, Калининград, Санкт-Петербург и Мурманск с Петропавловском-Камчатским и странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Транспортная стратегия РФ до 2030 г. предполагает комплексное развитие морского, внутреннего водного и железнодорожного транспорта Арктической зоны России, а также модернизацию портов Мурманск, Архангельск, Индига, Диксон, Певек, Сабетта, Дудинка и Тикси.

Заместитель министра транспорта Александр Пошивай рассказал, что в акватории Северного морского пути создаются морские терминалы для обработки грузов крупных инвестиционных проектов.

На заседании отметили: объем грузоперевозок по Севморпути в 2021 г. составил около 34,9 млн тонн — почти на 2 млн тонн больше, чем в предыдущем году. По предварительным оценкам, грузопоток по СМП за первую половину 2022 г. может вырасти на 5–7% по отношению к аналогичному периоду 2021 г. К 2024 г. планируется создать инфраструктуру для увеличения грузопотока до 80 млн тонн и повышения суммарной мощности портов на Северном морском пути до 83 млн тонн, рассказали в пресс-службе.

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