Наблюдателей для промыслов в Антарктике подготовят на семинаре

В Атлантическом филиале ВНИРО планируется провести седьмой семинар по подготовке научных наблюдателей и инспекторов для работы в конвенционном районе АНТКОМ. Предусмотрены лекции и практические занятия по вопросам, связанным с промыслами криля, клыкача и крабоидов.

Семинар должен пройти в Калининграде с 15 по 19 августа, сообщили Fishnews в пресс-службе АтлантНИРО. К участию приглашаются специалисты из Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, его филиалов, других организаций, подведомственных Росрыболовству. Желающих просят зарегистрироваться до 8 августа.

Особое внимание планируется уделить изменениям, внесенным Секретариатом Комиссии по сохранению морских живых ресурсов Антарктики (АНТКОМ) в систему сбора данных и отчетности научного наблюдателя и инспектора.

Также участники продолжат рассматривать основные положения утвержденного в прошлом году плана мероприятий по реализации Стратегии развития деятельности РФ в Антарктике на период до 2030 г.

Согласно программе, внимание уделят состоянию антарктических промыслов и управлению ресурсами криля, антарктических рыб и крабоидов в зоне Конвенции АНТКОМ. Планируется рассмотреть замечания, полученные при инспекционных проверках судов — участников международных антарктических промыслов за последние годы.

Традиционно предполагается уделить внимание практическим вопросам мечения клыкача на ярусном и ловушечном промыслах. Будут представлены материалы апрельского семинара АНТКОМ по коэффициентам пересчета продукции переработки клыкача на судах-ярусоловах в величину «зеленого» (сырого) веса улова.

Кроме того, в программе семинара круглый стол «Российские антарктические промыслы и научное наблюдение в зоне действия Конвенции АНТКОМ».

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