Для развития аквакультуры с господдержкой подняли планку

Правительство внесло изменения в госпрограмму развития рыбохозяйственного комплекса. В частности, увеличена прибавка в товарном рыбоводстве, которую должна обеспечить субсидирование с подключением федерального бюджета.

Изменения в государственную программу развития рыбохозяйственного комплекса внесены постановлением правительства РФ от 22 июня 2022 г. № 1125.

Как сообщает корреспондент Fishnews, согласно новой редакции, предоставление регионам субсидий из федерального бюджета на поддержку развития товарной аквакультуры, включая осетроводство, должно обеспечить прирост объема не менее 1370,7 тонны до конца 2025 г. Сейчас это не меньше 222,4 тонны.

Напомним, что для развития аквакультуры предусматривается механизм субсидирования части затрат на уплату по кредитам с привлечением средств федерального бюджета. По данным Росрыболовства, в 2021 г. объемы производства продукции товарной аквакультуры составили 356,6 тыс. тонн (+28 тыс. тонн к показателю предыдущего года).

В связи с изменением системы финансирования рыбохозяйственной науки из госпрограммы по развитию рыбохозяйственного комплекса исключены задачи по оценке сырьевой базы.

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