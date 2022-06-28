Дальнему Востоку выделят деньги на очистку акваторий от затонувших судов

Правительство опубликовало правила выделения субсидий регионам на реализацию федерального проекта «Генеральная уборка». Проект в том числе предусматривает утилизацию судов, брошенных в акваториях Дальнего Востока.

Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина. Главная цель федерального проекта «Генеральная уборка» — ликвидация экологически опасных объектов на всей территории России, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства. В числе прочего предстоит поднять 68 затопленных судов в Камчатском, Хабаровском и Приморском краях, Сахалинской и Магаданской областях.

В 2022–2024 гг. в федеральном бюджете на мероприятия «Генеральной уборки» предусмотрено 20 млрд рублей, отметили в пресс-службе. Напомним, что для начала масштабной кампании по чистке дальневосточных акваторий региональные власти ожидали выхода необходимых нормативно-правовых документов.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews .

Fishnews