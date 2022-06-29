Изменения в правила рыболовства будут вступать в силу в особом порядке

Президент подписал федеральный закон, предусматривающий особые сроки вступления в силу изменений бассейновых правил рыболовства. Это позволит более оперативно реагировать на задачи по сохранению биоресурсов и потребности предприятий.

Новый федеральный закон от 28 июня 2022 г. № 229 «О внесении изменений в ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биоресурсов» и отдельные законодательные акты РФ» предусматривает правовую основу для использования электронного промыслового журнала и электронных разрешений на вылов .

Этот же закон призван решить проблему с оперативностью регулирования рыболовства, сообщает корреспондент Fishnews.

Предусматривается, что приказы об изменении правил рыболовства будут вступать в силу в сроки, установленные этими же приказами. Но не ранее чем через 10 дней после дня официального опубликования.

Необходимость принятия таких положений возникла тогда, когда правила рыболовства попали под действие закона об обязательных требованиях, согласно которому положения нормативно-правовых актов с требованиями для предприятий могут вступить в силу или с 1 марта, или с 1 сентября, но не раньше чем через 90 дней после дня официального опубликования. Такие временные рамки создали сложности для организации промысла.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews .

Fishnews