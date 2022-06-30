Обязательства России по затонувшим судам скорректировали

Президент подписал закон о снятии оговорки по некоторым положениям Конвенции об ограничении ответственности по морским требованиям 1976 г. Эти два подпункта касаются подъема, удаления или обезвреживания брошенного судна и его груза.

При внесении законопроекта в Госдуму разработчики отмечали: международные обязательства нашей страны, предусмотренные Конвенцией об ограничении ответственности по морским требованиям 1976 г., необходимо гармонизировать с положениями Найробийской международной конвенции об удалении затонувших судов 2007 г.

Напомним, Россия присоединилась к Найробийской конвенции в декабре 2021 г. Положения этого международного документа применяются к флоту, затонувшему во внутренних морских водах, территориальном море и исключительной экономической зоне РФ. Конвенция регламентирует информирование об инциденте с морским судном, определение опасности затронутым государством, вопросы уборки акваторий, страхование ответственности судовладельца.

Федеральный закон от 28 июня 2022 г. № 186 снимает оговорку РФ, которая была сделана при присоединении нашей страны к Протоколу 1996 г. об изменении конвенции 1976 г., в отношении подпунктов «d» и «е» пункта 1 статьи 2 документа. Как сообщает корреспондент Fishnews, тогда страна оставила за собой право исключить применение этих подпунктов. Они предусматривают ограничение ответственности по требованиям в отношении подъема, удаления, уничтожения или обезвреживания судна, которое затонуло, превратилось в обломки, село на мель или покинуто, включая все, что находится или находилось на борту, а также в отношении удаления, уничтожения или обезвреживания груза судна.

Закон должен вступить в силу с 9 июля — через десять дней после даты официального опубликования.

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