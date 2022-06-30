Промысел в Северо-Западной Атлантике получил рекомендации на 2023 год

Научный совет Организации по рыболовству в Северо-Западной Атлантике дал рекомендации по возможным объемам вылова на следующий год. Эти предложения будут использованы при определении ОДУ.

Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии рассказал об итогах июньской сессии Научного совета НАФО. Обсуждение вопросов работы в рамках Организации по рыболовству в Северо-Западной Атлантике проходило в смешанном формате.

В состав российской делегации вошли представители центрального аппарата и Полярного филиала ВНИРО.

На пленарных заседаниях совета участники обсудили итоги работы и утвердили рекомендации четырех постоянных комитетов: по окружающей среде, по публикациям, по координации исследовательской деятельности и по рыбохозяйственной науке.

Были представлены отчеты рабочих групп, заседания которых состоялись в межсессионный период 2021 и 2022 гг.

Российская делегация активно участвовала в работе всех постоянных комитетов совета, сообщили Fishnews в пресс-службе ВНИРО. Традиционно наибольшее внимание отечественные специалисты уделили подготовке рекомендаций по объемам общего допустимого улова для объектов, которые представляют значительный интерес для российских рыбаков. Это морской окунь микрорайонов 3М, 3LN и 3О, черный палтус микрорайонов 3LMNO и трески микрорайона 3М.

Из-за пандемии в районе регулирования НАФО пришлось отменить ряд ежегодных съемок и рейсов промысловых судов. В результате по некоторым промысловым видам появились существенные пробелы в данных, используемых экспертами для оценки состояния запасов. В связи с этим для морских окуней микрорайонов 3LN, колючего ската микрорайонов 3LNO и черного палтуса микрорайонов 1ABCD НС рекомендована величина ОДУ, основанная на данных среднего вылова за период предыдущих лет.

По итогам работы Научного совета рекомендованы следующие объемы допустимого улова на 2023 г.:

- черный палтус микрорайонов 2+3KLMNO — 15156 тонн;

- треска микрорайона 3М — 5791 тонна;

- треска микрорайонов 3NO — сохранение моратория;

- морские окуни микрорайона 3М — 11171 тонна;

- морские окуни микрорайонов 3LN — 11500 тонн;

- камбала-ерш микрорайонов 3LNO — сохранение моратория;

- камбала-ерш микрорайона 3М — сохранение моратория;

- скат колючий микрорайонов 3LNO — 3710 тонн;

- желтохвостая камбала микрорайонов 3LNO — 20000 тонн;

- длинная камбала микрорайонов 3NO — 1295 тонн;

- мойва микрорайонов 3NO — сохранение моратория;

- черный палтус микрорайонов 1ABCD — 29640 тонн;

- белый налим микрорайонов 3NO — 1000 тонн.

Оценку состояния запасов северной креветки в микрорайонах 3M и 3LNO предполагается выполнить на заседании специализированной рабочей группы (NIPAG) в сентябре 2022 г., креветки Западной и Восточной Гренландии — на втором заседании NIPAG в четвертом квартале 2022 г., северного короткоперого кальмара подрайонов 3+4 — в сентябре 2022 г.

Окончательные объемы общего допустимого улова будут установлены в ходе ежегодной сессии Комиссии НАФО в сентябре 2022 г.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews .

Fishnews