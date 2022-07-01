ФАС хочет привести торги к общему знаменателю

Федеральная антимонопольная служба рассчитывает унифицировать процедуры торгов в разных сферах. Такой законопроект передан в правительство и может вступить в силу с сентября 2023 г. Специфика по-прежнему будет регулироваться отраслевым законодательством, обещают в ведомстве.

Унификация процедур торгов позволит повысить их эффективность, заявил заместитель руководителя ФАС Геннадий Магазинов на Петербургском международном юридическом форуме, рассказали в пресс-службе ведомства.

Как отмечают в ФАС, сейчас правила проведения торгов в разных сферах регламентируют свыше 50 нормативных актов — Земельный, Водный, Лесной, Градостроительный кодексы, а также ряд федеральных законов. Многообразие торгов и процедур усложняет процесс, приводит к низкому уровню конкуренции на торгах и недополучению финансовых средств в бюджеты всех уровней, заявили в антимонопольной службе. Кроме того, большинство регламентирующих актов не предусматривают торги в электронной форме.

Оптимизировать процедуры и устранить разницу в подходах ФАС предлагает через принятие законопроекта «О внесении изменений в федеральный закон «О защите конкуренции» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». В июне инициатива передана в правительство.

Законопроект предусматривает проведение торгов по унифицированным правилам на базе закона о защите конкуренции.

«Предлагаемая законопроектом концепция унификации отраслевых торгов включает в себя два этапа. Первый — внесение системообразующих норм о единых правилах проведения торгов в закон о защите конкуренции. Второй — установление актом правительства РФ порядка проведения торгов. Отраслевую специфику проведения конкретных видов торгов (предмет, начальная цена торгов, порядок формирования лотов) продолжит регулировать отраслевое законодательство», — прокомментировали в ФАС.

Законопроект, который ранее был размещен на портале regulation.gov.ru, предусматривает в том числе внесение изменений в законы об аквакультуре и о рыболовстве, сообщает корреспондент Fishnews.

В 2020 г. антимонопольная служба уже заявляла о намерении унифицировать торги в разных сферах, чтобы сделать эти процедуры более прозрачными, конкурентными и доступными.

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