02 октября 2020 года

ФАС рассчитывает унифицировать торги в разных сферах

Федеральная антимонопольная служба предложила перейти на единый порядок проведения торгов в разных сферах. При этом отраслевая специфика будет учтена в отраслевом законодательстве, отмечают в ведомстве.

С предложением по унификации торгов руководитель ФАС России Игорь Артемьев обратился к президенту Владимиру Путину. Глава государства заявил, что инициативу поддерживает.

Предложение касается торгов, которые обязательны для проведения в силу законодательства, рассказал Fishnews начальник управления контроля строительства и природных ресурсов ФАС России Олег Корнеев. В рыбохозяйственном комплексе также используется форма конкурсов и аукционов.

Сейчас органы власти руководствуются при проведении торгов более чем 50 нормативными правовыми актами. Государственное имущество в результате продается по совсем разным процедурам, информация о торгах размещается либо не размещается на сайтах, где-то до сих пор не предусмотрена электронная форма проведения.

Предполагается, что в результате информация о торгах будет собрана на одном ресурсе - для этих целей может быть использован и уже действующий сайт torgi.gov.ru.

При этом отраслевая специфика останется отраженной в законодательстве, которое касается той или иной сферы, отметил Олег Корнеев.

Унификация позволит сделать торги более прозрачными, конкурентными и доступными, заявили в ФАС. Можно будет зайти на сайт, легко найти информацию о конкурсе или аукционе и по понятным правилам принять в нем участие.

Напомним, что в рамках национального плана развития конкуренции, подготовленного ФАС, Министерство сельского хозяйства подготовило законопроект о распространении электронных торгов в рыбной отрасли.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews