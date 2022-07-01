Взаимные преференции ЕАЭС и Ирана собираются продлить

Льготный таможенный режим между Евразийским экономическим союзом и Ираном планируют пролонгировать на три года либо до создания зоны свободной торговли. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму.

В октябре 2019 г. вступило в силу временное соглашение, ведущее к образованию зоны свободной торговли между ЕАЭС и его государствами — членами, с одной стороны и Исламской Республикой Иран — с другой, сообщает корреспондент Fishnews.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, временное соглашение формирует основные правила торговли между ЕАЭС и Ираном, максимально приближенные к правилам Всемирной торговой организации.

Кроме того, соглашение предусматривает либерализацию торговли в отношении ограниченной номенклатуры товаров: 502 кода ТН ВЭД со стороны союза и 360 кодов товарной номенклатуры Ирана (в том числе некоторые виды продукции из лососевых, сельди, креветок).

Срок действия этого документа истекает в октябре 2022 г. Поскольку переговоры о создании зоны свободной торговли к этому времени могут быть не завершены, в марте 2022 г. стороны подписали протокол о пролонгации соглашения на три года или до вступления в силу нового соглашения о ЗСТ. Внесенный в Госдуму законопроект предусматривает ратификацию протокола.

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