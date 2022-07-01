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«Fishnews — Новости рыболовства»: о тех, кто помогает рыбе попасть к потребителю

«Fishnews — Новости рыболовства»: о тех, кто помогает рыбе попасть к потребителю

Переработчики, дистрибьюторы — важнейшие участники отрасли, благодаря которым рыба доставляется потребителям. Какие вопросы волнуют производителей и поставщиков и какие изменения могут помочь рынку — в новом выпуске журнала «Fishnews — Новости рыболовства» обсуждаем эти темы с руководством и членами Рыбного союза.

Когда речь идет о рыбной промышленности, в центре внимания обычно оказывается добыча водных биоресурсов. Однако на всех уровнях должно быть очень четкое понимание, что отрасль — это и промысел, и аквакультура, и переработка, и дистрибьюция, и другие сегменты. Такой подход помог бы в принятии управленческих решений и выработке мер господдержки.

«Мы последовательно продвигаем идею, что только слаженная и консолидированная работа всего рыбохозяйственного комплекса может дать максимальный эффект при использовании российских и мировых биоресурсов. И меры государственной поддержки, безусловно, должны быть направлены не только на первичное звено, но и на все остальные подотрасли», — рассказал в интервью «Fishnews — Новости рыболовства» председатель Рыбного союза Александр Панин.

Для того чтобы изменить подходы к отрасли, нужно уходить от определенных стереотипов. Например, трейдерам приходится сталкиваться с тем, что федеральные чиновники публично называют их «серой зоной», лишними посредниками. Между тем такие компании — неотъемлемое связующее звено между рыбаками и переработчиками, производителями и ритейлом.

Для рыбопереработки, ориентированной на конечного потребителя, очень важно, чтобы ее интересы активно защищались на государственном уровне и учитывались при выработке федеральной политики. Дело не только в субсидиях, но и в подготовке правовых актов, которые могли бы решать проблемы отрасли, считает председатель совета директоров ГК «За Родину» Сергей Лютаревич. На береговом производстве в поселке Взморье группа компаний выпуска самую разную рыбную продукцию, в том числе знаменитые шпроты. Корреспондент «Fishnews — Новости рыболовства» побывал на одном из старейших предприятий Калининградской области.

Актуальной остается тема: как увеличивать потребление рыбы и чем привлекать покупателя. Что думают об этом добытчики, переработчики и торговля, рассказывается в репортаже по итогам экспертной сессии, которую ВАРПЭ и Рыбный союз организовали на «Неделе российского ритейла».

Обсуждение проблем развития рыбного рынка планируется продолжить в сентябре на площадке V Международного рыбопромышленного форума и Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологи. Что в этом году будет показывать выставка и о чем будут говорить на форуме — в специальном материале «Fishnews — Новости рыболовства».

PDF-версия журнала доступна по ссылке, а мы начинаем работу над новым номером.

С уважением, редакция «Fishnews — Новости рыболовства».

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НазадМетки: аквакультураварпэвыставка
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