Защита Мирового океана требует активных действий

Участники Конференции ООН по океану, завершившейся 1 июля в Лиссабоне, призвали международное сообщество активнее участвовать в поиске решений для перехода к устойчивой экономике, опирающейся на океанические ресурсы.

В Лиссабоне завершила работу вторая Конференция ООН по океану, организаторами которой выступили совместно Португалия и Кения. В мероприятиях форума, проходивших с 27 июня по 1 июля, приняли участие более 6 тыс. делегатов, включая глав государств и правительств из 24 стран.

По итогам конференции ее участники подписали политическую декларацию «Спасем наш океан», договорившись активизировать усилия по решению проблем Мирового океана. К наиболее серьезным из них отнесены береговая эрозия, повышение уровня моря, окисление и потепление воды, загрязнение морской среды, чрезмерная эксплуатация запасов рыбы и сокращение морского биоразнообразия.

Политические лидеры признали изменение климата «одной из величайших проблем современности» и указали на особую важность выполнения Парижского соглашения 2015 г. и Климатического пакта, принятого в Глазго в ноябре 2021 г. По мнению делегатов конференции, международному сообществу необходимо найти инновационные финансовые решения для перехода к устойчивой экономике, опирающейся на ресурсы океана.

«Мы стремимся обратить вспять ухудшение здоровья океанских экосистем, остановить сокращение биоразнообразия, а также защитить и восстановить устойчивость и экологическую целостность океана, — говорится в Лиссабонской декларации. — Мы призываем к амбициозной, сбалансированной, эффективной, надежной и преобразующей глобальной рамочной программе сохранения биоразнообразия на период после 2020 г.».

Как сообщили Fishnews в Службе новостей ООН, более 100 государств, представители которых присутствовали на конференции, взяли на себя добровольные обязательства по сохранению или защите не менее 30% Мирового океана к 2030 г. В рамках проекта «Защита нашей планеты» к тому же сроку в поддержку создания, расширения и управления морскими охраняемыми районами планируется инвестировать не менее 1 млрд долларов.

Европейский инвестиционный банк выделит странам Карибского региона дополнительные 150 млн евро для повышения устойчивости к изменению климата, управления водными ресурсами и удаления морского мусора. Португалия обязалась к 2030 г. привести в здоровое экологическое состояние 100% своей морской акватории. А Кения пообещала разработать национальный план действий по удалению пластикового мусора в своих водах.

До конца года обсуждение проблем Мирового океана планируется продолжить в рамках межправительственной конференции по договору о морском биоразнообразии в районах за пределами действия национальных юрисдикций. Эта тема будет фигурировать и на переговорах по глобальной рамочной программе в области биоразнообразия на период после 2020 г., а также на консультациях об увеличении климатического финансирования и мерах по адаптации.

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