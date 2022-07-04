Поволжским аквафермерам хотят доплачивать за рыбопереработку

В Нижегородской области на развитие товарной аквакультуры в этом году планируют направить 18,1 млн рублей. При этом в региональную программу внесли коррективы: часть средств будет направлена рыбхозам, имеющим собственную переработку.

Программа развития товарной аквакультуры действует в Нижегородской области с 2018 г. В 2020 г. была принята новая схема субсидирования по этой программе: решено доплачивать за каждый килограмм реализованной продукции.

В текущем году в регионе планируется произвести 557 тонн продукции рыбоводства, сообщили Fishnews в пресс-службе областного правительства. По его информации, с начала 2022 г. семь рыбхозов уже получили поддержку на общую сумму 2 млн рублей.

При этом в программу вновь внесены изменения — на субсидии также могут рассчитывать в том числе предприятия с собственной переработкой рыбной продукции. Из 18,1 млн рублей, заложенных на поддержку рыбхозов, 3,6 млн рублей будут направлены на развитие собственной переработки.

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