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«Транснефть — Порт Козьмино» высадила в бухту за пределами своего участка 10 тыс. годовалых гребешков

Нефтепорт пополнил природные запасы гребешка в Приморье

Залив Находка в Приморском крае пополнился молодью гребешка — очередной ежегодный выпуск 10 тыс. штук провела компания «Транснефть — Порт Козьмино». Это мероприятие стало особенным: впервые за четыре года предприятию разрешили использовать свой посадочный материал.

Экспериментальный участок марикультуры в бухте Козьмина работает с 2012 г. РВУ небольшой — менее 7,5 га, его основная цель — отслеживание экологической ситуации возле нефтеналивного терминала. «Очень наглядно получается показать: животные, характерные для местной экосистемы, биотопа, рядом с терминалом чувствуют себя хорошо. Участок работает уже 10 лет, за это время сменилось много поколений моллюсков и крабов», — отметила начальник участка Елена Костина.

Участок расположен рядом с нефтеналивным терминалом

Товарные объекты — приморский гребешок и тихоокеанская мидия. Кроме того, по программе биомониторинга на участке ведутся наблюдения за серым и черным морскими ежами и камчатским крабом — их молодь охотно садится на садки с гребешком (получая там питание и защиту от естественных врагов).

С 2016 г. «Транснефть — Порт Козьмино» реализует программу искусственного воспроизводства водных биоресурсов за счет собственных средств. Ежегодно за пределы участка выпускают 10 тыс. годовиков гребешка. Очередную такую высадку провели 30 июня.

Молодь из двух контрольных садков тщательно пересчитали

Посадочный материал из пары контрольных садков пересчитали и взвесили в присутствии сотрудников Приморского территориального управления Росрыболовства, находкинского отдела экологии и природопользования.

Затем с акватории участка были извлечены еще несколько садков с молодью гребешка. Моллюсков выпустили подрастать за пределы РВУ — в дикую морскую среду.

Взвешивание гребешков

«Эта программа действовала до 2021 года, мы ее полностью выполнили. Затем компания приняла на себя аналогичные обязательства по выпуску молоди гребешка до 2030 года, — рассказала Fishnews начальник отдела экологической безопасности и рационального природопользования «Транснефть — Порт Козьмино» Наталья Выходцева. — Работу по повышению биоразнообразия мы считаем очень важной. Надо думать о будущих поколениях — чтобы дети и внуки приняли от нас чистое красивое море с ценными биоресурсами».

Начальник отдела экологической безопасности и рационального природопользования «Транснефть — Порт Козьмино» Наталья ВЫХОДЦЕВА

Три года нефтепорт пополнял природные запасы выращенной на своем участке молодью, но в 2019 году начались сложности. Они были связаны с Административным регламентом Росрыболовства по предоставлению госуслуги по заключению договоров на выполнение работ по искусственному воспроизводству водных биоресурсов. Документ не предусматривал использование собранного с собственных коллекторов спата. На это обратило внимание Приморское теруправление ведомства, которое не стало согласовывать предприятию выпуск собственного посадочного материала.

Компания обращалась в центральный аппарат Росрыболовства, предлагала рассмотреть вопрос о внесении изменений в нормативно-правовой акт. Поправки в итоге были внесены: в регламент вписали «иные основания приобретения посадочного материала». Но теруправлению потребовалась детальная расшифровка.

Подготовленные к высадке моллюски

Все это время нефтепорт был вынужден приобретать молодь гребешка для выпусков в дикую природу. По словам Натальи Выходцевой, проблема решилась только в нынешнем году — с помощью Дальневосточного союза предприятий марикультуры.

«Я узнал про проблему случайно, когда компания искала поставщика молоди, причем не для высадки на своем участке, а для выпуска в бухту. Пользователь РВУ не входит в наш союз, но меня, как главу отраслевого объединения и члена Общественного совета при Росрыболовстве, эта ситуация зацепила, — подчеркнул председатель ДВ СПМ Роман Витязев. — Как же так: организация сама проявляет инициативу, занимается «экологической благотворительностью», помогает восполнять природные запасы и при этом не может использовать собственного гребешка? В итоге совместно с Федеральным агентством по рыболовству мы решили вопрос, теруправление согласовало заявку».

Годовалые гребешки пополнили природную популяцию бухты Козьмина

Руководитель союза выразил надежду, что больше у компании не будет трудностей с использованием собственной молоди и инициативу терминала по пополнению природных запасов ценных гидробионтов подхватят другие организации.

«Это как раз та ситуация, когда бизнес надо всячески поддерживать, а не бить ему по рукам», — резюмировал Роман Витязев.

Начальник участка Елена КОСТИНА и председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры Роман ВИТЯЗЕВ

В тот же день сотрудники компании провели и высадку молоди непосредственно на участок. Из садков на дно переселили 74 тыс. годовиков гребешка.

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