Инвестпроекты для льгот на ввоз оборудования отберут по правилам

Минсельхоз готовит порядок отбора инвестиционных проектов для предоставления тарифной льготы. От ввозной таможенной пошлины освободят технологическое оборудование, комплектующие и запасные части к нему, сырье и материалы.

Уведомление о подготовке проекта нормативного правового акта размещено на портале regulation.gov.ru, сообщает корреспондент Fishnews. Отмечено, что НПА разрабатывается для реализации постановления правительства РФ от 9 мая 2022 г. № 839.

Напомним, этим документом кабмин утвердил перечень приоритетных видов деятельности с льготной возможностью реализации инвестпроектов. Оборудование, комплектующие и запчасти к нему можно будет ввозить без уплаты таможенной пошлины.

Под инвестпроектами понимается работа, предусматривающая инвестиции для создания новых или технического перевооружения (модернизация, реконструкция) имеющихся объектов производственной, транспортной и инженерной инфраструктуры.

В перечень приоритетных видов деятельности для инвестиционных проектов вошли рыболовство и рыбоводство (Код ОКВЭД 2 «03»). Также в список включен код ОКВЭД 2 «30» «Производство прочих транспортных средств и оборудования», к которому относится и судостроение.

Проекты должны быть включены в перечень, сформированный подкомиссией по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции. Утверждать список будет правительство.

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