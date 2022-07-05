Рабгруппа по «гильотине» рекомендовала доработать приказ по ОСМ

Отраслевая рабочая группа в рамках «регуляторной гильотины» поддержала предложение увеличить до 180 дней срок для внесения корректировок в данные ССД, установленный в проекте нового порядка передачи данных в систему мониторинга.

На заседании 30 июня рабочая группа по «регуляторной гильотине» в сфере рыболовства рассмотрела замечания Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) к разработанному Минсельхозом проекту нового порядка передачи данных в отраслевую систему мониторинга водных биоресурсов (ОСМ). По оценке АСРФ, часть предлагаемых изменений осложнит работу промысловых компаний.

Члены рабочей группы проголосовали за установление 180-дневного срока для внесения корректировок в ранее поданные судовые суточные донесения, если в этих данных обнаружена техническая ошибка. Как рассказали Fishnews в пресс-службе АСРФ, сейчас срок исправления ошибок в данных ССД не регламентируется, и фактически у рыбаков есть год на внесение уточнений. Проект приказа Минсельхоза сокращает время, за которое можно скорректировать данные ССД, до 35 дней, что является безосновательным ужесточением административных требований, подчеркнули в ассоциации.

Рабгруппа также поддержала замечание, касающееся расширенной отчетности по ведению промысла. «Новые требования приведут к значительному росту объемов отчетности», — указали в АСРФ. Рабочая группа выступила за предоставление таких отчетов раз в год вместо заполнения расширенных форм каждые полмесяца.

Кроме того, ассоциация также считает важным увязать изменения отчетности с периодом распределения прав на добычу, чтобы новый порядок вступал в силу не ранее начала очередного календарного года. Это замечание было одобрено рабочей группой, которая в итоге приняла решение о невозможности согласования проекта приказа и необходимости его доработки.

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