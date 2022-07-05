Разрешениям на вылов готовят переход в цифровой вид

Минсельхоз подготовил поправки в правила выдачи разрешений на вылов. В них отразится переход заявок и разрешений в электронный формат.

Положения закона об электронном рыболовном журнале и электронных разрешениях на вылов вступят в силу с 1 марта 2023 г. Соответствующие изменения будут внесены в Правила оформления, выдачи, регистрации, приостановления действия и аннулирования разрешений на добычу, утвержденные постановлением правительства РФ от 22 октября 2008 г. № 775.

Как сообщает корреспондент Fishnews, проект поправок размещен на портале regulation.gov.ru. Общественное обсуждение документа продлится до 18 июля.

В правилах планируется прописать, в частности, что «разрешение на добычу (вылов) водных биоресурсов выдается в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица Федерального агентства по рыболовству (его территориальных органов), в том числе с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

Предусмотрены и поправки, касающиеся подачи, рассмотрения заявлений, внесения в них изменений.

Кроме того, подготовлены изменения в формы бланков разрешений на вылов — проект также опубликован на regulation.gov.ru.

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