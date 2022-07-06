Чукотка увеличила список участков для любительской рыбалки

Перечень рыболовных участков на территории Чукотского автономного округа дополнили тремя новыми РЛУ для организации любительского рыболовства.

В список вошли участок длиной 3,6 км в бухте Этелькуйым вблизи поселка Эгвекинот, участок длиной около 2 км в протоке Лахтина вблизи поселка Беринговский и участок длиной 2,5 км в бухте Хед вблизи поселка Провидения, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства ЧАО.

Региональный департамент сельского хозяйства и продовольствия направил в адрес Северо-Восточного теруправления Росрыболовства ходатайство о скорейшем проведении конкурсных процедур для определения пользователей участков.

Напомним, в регионе на конкурс выставили три РЛУ для любительского рыболовства, включенные в перечень ранее. Это участки на «Песчанке» и 15 километре в окрестностях Анадыря и в бухте Этелькуйым залива Креста вблизи поселка Эгвекинот. Заявки можно подавать до 25 июля.

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