Наука продолжит мониторинг лососевых подходов

Научно-исследовательское судно «Дмитрий Песков» вышло из Владивостока для исследований преданадромных лососей в районе Курильских островов. В июне эти работы начало НИС «Владимир Сафонов».

Экспедиции проводятся в рамках многолетней программы «Лососи 2020», сообщили Fishnews в пресс-службе Тихоокеанского филиала ВНИРО. Программа посвящена изучению тихоокеанских лососей, их экосистемной роли и взаимодействию с другими биологическими видами, а также выявлению лимитирующих численность красной рыбы факторов.

«Выживание лососей является очень непостоянной величиной, особенно это характерно для горбуши, что осложняет точность прогнозирования их возвратов. Поэтому важно комплексное изучение лососей на разных этапах их жизни», — подчеркнули в ТИНРО.

Оперативные данные с «Дмитрия Пескова» будут использоваться региональными комиссиями по регулированию добычи анадромных видов. Наука уже подготовила несколько обоснований корректировок рекомендуемого вылова с учетом поступления новой информации с судов и от научных наблюдателей.

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