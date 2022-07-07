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Разбор тралового улова. Фото пресс-службы СахНИРО

В Татарском проливе прибавилось рыбы и беспозвоночных

Подведены итоги рейса НИС «Владимир Сафонов» по изучению промысловых популяций в Татарском проливе Японского моря. Ученые зафиксировали рост запасов.

Экспедиция проводилась с 29 апреля по 1 июня у берегов Хабаровского края и Западного Сахалина, сообщили Fishnews в пресс-службе Сахалинского филиала ВНИРО.

«В северной части Татарского пролива отмечены значительные скопления пелагических видов рыб: сельди, мойвы и корюшки. Из донных рыб повсеместно наблюдались высокие уловы тихоокеанской трески», — рассказали в филиале.

Ученые также обратили внимание на хорошее состояние запасов северной креветки и камчатского краба, начавшего восстанавливаться после длительного периода депрессии.

Гидрологи отметили необычно холодные термические условия в Татарском проливе, нехарактерные для это периода года. В частности, активность теплого Цусимского течения была ниже обычного, его отепляющее влияние сказывалось только на юго-восточном участке акватории, где выполнялись траловые станции и океанологические зондирования.

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