Отраслевая наука уделит особое внимание Японскому морю

Два научно-исследовательских судна ВНИРО вышли из порта Владивосток для проведения донных траловых съемок в Японском море. В нынешнем году по этому району предусмотрена обширная программа.

Специалисты на научно-исследовательских судах «Дмитрий Песков» и «Владимир Сафонов» выполнят комплексные работы в подзоне Приморье, Татарском проливе и Западно-Сахалинской подзоне.

В нынешнем году предусмотрена обширная программа исследований в Японском море, рассказали Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии. Недавно завершились ихтиопланктонные съемки нерестового минтая, также сейчас проводит ловушечные съемки по крабам НИС «Зодиак». Большое внимание к биоресурсам самого южного дальневосточного моря связано как с их большим разнообразием, так и с возможными перспективами развития промысла, отметили в институте.

Проведение съемок на двух судах единовременно позволит в короткие сроки максимально охватить акваторию, избегая возможных переучетов мигрирующих объектов, и получить точную картину распределения и структуры нектона в ранний летний период.

Ученые получат актуальную информацию о запасах донных и придонных рыб (камбал, наваги, трески, корюшек, скатов, минтая, сельди) и беспозвоночных (креветок, осьминогов, кукумарии, морских ежей, трубачей), на которой в дальнейшем будут основываться прогнозы общего допустимого улова и рекомендуемого вылова. Также будут выполнены океанологические и гидробиологические съемки для исследования среды обитания и кормовой базы промысловых объектов.

В экспедиции участвуют специалисты ВНИРО из Владивостока, Хабаровска, с Сахалина, а также из Москвы. Суда вернутся во Владивосток в начале июня.

Также сейчас в Охотском море работает НИС «Профессор Кагановский». Все экспедиции в акваториях Дальневосточного бассейна выполняются согласно плану, подчеркнули во ВНИРО.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews