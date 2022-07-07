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Вице-премьер — полпред президента в ДФО Юрий ТРУТНЕВ провел заседание Совета Дальневосточного федерального округа. Фото пресс-службы правительства России

Импортозамещение на Дальнем Востоке планируют форсировать

Совет Дальневосточного федерального округа обсудил меры по ускорению процесса импортозамещения. По итогам заседания вице-премьер — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев поручил Минпромторгу разработать дополнительные предложения.

На заседании было озвучено, что Минвостокразвития собрало информацию от 300 предприятий макрорегиона (включая судостроение и пищевую промышленность) о потребностях в импортозамещающей продукции. Компании представили данные по более 5 тыс. наименований зарубежных товаров (сырье, компоненты, оборудование, комплектующие и другое), сообщили Fishnews в пресс-службе полпредства.

Участники встречи рассмотрели выполнение Минпромторгом и Минвостокразвития поручения правительства по вовлечению дальневосточных предприятий в реализацию программы импортозамещения. По итогам обсуждения Юрий Трутнев поручил регионам ДФО подготовить документы и подать в Минпромторг заявки для участия в конкурсе на софинансирование из федерального бюджета в 2023 г. части затрат на реализацию инвестпроектов по модернизации и развитию промышленных предприятий.

Было отмечено, что принимаемых мер пока недостаточно для полного замещения технологий, ограниченных к ввозу санкциями. В связи с этим вице-премьер — подпред поставил ряд задач федеральным министерствам и ведомствам. Среди них — поручение Минпромторгу разработать дополнительные предложения по замещению технологий для Дальнего Востока.

«Те предложения, которые прозвучали на заседании совета округа от Министерства промышленности, нас не до конца удовлетворили. План по замене технологий, которые у нас в конечных конструкциях выпадают, должен быть гораздо конкретнее. Поэтому мы договорились о том, что эта работа будет продолжена и доложена еще раз нашим коллегам-губернаторам, потому что в этой работе каждый должен знать свою ответственность и понимать, за что именно он будет отвечать», — подытожил Юрий Трутнев.

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