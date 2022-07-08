На Амуре расследуют дело о нелегальном «осетровом» бизнесе

В Хабаровском крае возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота осетрины и черной икры организованной группой. Ущерб от незаконной добычи «краснокнижной» рыбы оценивают в более чем 30 млн рублей.

Двум мужчинам и женщине инкриминируют преступление, предусмотренное частью 3 статьи 258.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение и перевозка особо ценных водных биоресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу России, совершенные организованной группой).

По данным следствия, с мая по июль фигуранты с использованием маломерного судна добывали рыбу осетровых видов на реке Амур в Комсомольском районе. Затем браконьерский улов на катере везли в Комсомольск-на-Амуре. Там в квартире и гараже хранилась полученная икра объемом не менее 137,7 л и части туш, рассказали Fishnews в пресс-службе Восточного межрегионального СУТ СК России.

Также члены группы, согласно отведенным ролям, перемещали незаконно добытую рыбу и икру железнодорожным и автомобильным транспортом между регионами, отметили правоохранители.

Преступную деятельность пресекли сотрудники краевого УФСБ России. Сейчас ведутся следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств по делу.

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