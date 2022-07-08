Дмитрий Мельников: Рыбаков надо воспитывать с юности

В советское время школьников водили на экскурсии на промысловые суда — чтобы дети понимали, как производится рыбная продукция, вспоминает потомственный рыбак, капитан краболова-живовоза «Атлантик» компании «Антей» Дмитрий Мельников.

«Я родом из поселка Южно-Морской, под Находкой. Родился в 1977 году и рос еще в советское время, когда все работало, как надо. А градообразующим предприятием у нас была База сейнерного флота имени Надибаидзе, и наш поселок полностью зависел от моря. Те жители, которые не работали на промысловых судах, были заняты либо в рыбообработке на берегу, либо в судоремонте. В принципе, другой жизни мы и не видели», — рассказывает Дмитрий Мельников в интервью Fishnews.

Его выбор профессии тоже, можно сказать, был предрешен — в прибрежном лове работали дед и отец. Дмитрий Мельников закончил мореходное училище в Находке и в 90-е вышел в свой первый рейс — годовой. Поработал на Камчатке, Сахалине, а в 2017 г. перешел в компанию «Антей». В числе ее плюсов капитан отмечает современные суда с хорошим техобслуживанием и достойный уровень заработка.

Говоря о привлечении молодых кадров в рыболовство, собеседник Fishnews подчеркивает, что большим зарплатам соответствуют высокие требования к работе.

«Прежде всего, надо быть очень выносливым физически, — обращает внимание Дмитрий Мельников. — Любому человеку, даже капитану, чтобы получить первый штурманский диплом, нужно отработать матросом. Я проработал матросом первые двенадцать месяцев. За это время ты делаешь для себя выводы: стоит ли тебе вообще связывать свою жизнь с морем или нет. Сможешь ли ты выдержать такой темп?»

Он считает, что такое тестирование необходимо для любого, кто потом пойдет в комсостав на судне: «Старший механик тоже начинает с низшего звена, с моториста, плюс, если это промысловый флот, то он участвует в подвахте — в определенной работе на палубе или, если есть перерабатывающий цех, то в цеху. Молодежь, попробовав такой труд, может сделать для себя вывод: стоит ли идти в эту профессию. Многие ищут более легкие пути и более легкие деньги».

Капитан вспоминает, что в 1980-е гг. у них в школе за каждым классом был закреплен конкретный «шефский» пароход предприятия. И когда он прибывал, класс водили на экскурсию: показывали, объясняли, откуда берется рыба. Чтобы дети не только по телевизору это видели, чтобы каждый понимал, какой механизм отвечает за подъем снастей и как цеха выпускают готовую продукцию.

«В советское время, кстати, зарплаты-то были не очень высокие. А сейчас и заработки выросли, но молодежь не рвется в такой тяжелый труд. Профессия перестала быть престижной, ведь надо работать руками», — констатирует Дмитрий Мельников.

В преддверии Дня рыбака он пожелал коллегам хорошей погоды, богатых уловов, здоровья и теплых встреч на берегу.

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