Аукцион на понижение определит квоты для желающих построить заводы

Росрыболовство планирует провести аукцион на понижение среди компаний, желающих получить квоты добычи на Северных Курилах под строительство перерабатывающего завода.

Приказ о проведении аукциона, предполагающего снижение долей квот вылова на инвестиционные цели, опубликован в базе Росрыболовства.

По итогам процедуры планируется закрепить доли квот добычи трески, камбал, терпугов, командорского кальмара и макруруса в Северо-Курильской зоне. Для получения объемов вылова этих биоресурсов потребуется ввести в эксплуатацию береговое перерабатывающее предприятие (объект инвестиций типа «Д-3»), сообщает корреспондент Fishnews.

К участию в торгах допущены компании «Рыбоперерабатывающий завод «Сокра» и «Велес-Снек».

Аукцион на понижение предполагается провести 9 августа в Москве.

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